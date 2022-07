Tennis am Rothenbaum: Pera gewinnt das Finale der Damen Stand: 23.07.2022 14:23 Uhr Beim Kombi-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum hat die US-Amerikanerin Bernarda Pera das Finale der Damen gewonnen. Gegen die topgesetzte Estin Anett Kontaveit gewann sie unerwartet klar mit 6:2, 6:4.

Pera hatte erst vergangene Woche als Qualifikantin in Budapest ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert - nun folgte der zweite auf dem Fuß. Kontaveit hingegen, die in Wimbledon noch in Runde eins gegen Pera gewonnen hatte, verpasste ihren ersten Erfolg unter dem deutschen Trainer Torben Beltz, einst Coach der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber.

Im Duell der Finalistinnen, die bis dahin im Turnierverlauf bei der Sandplatz-Veranstaltung beide keinen Satz abgegeben hatten, fand Pera besser ins Match. Sie nahm ihrer Gegnerin gleich drei Aufschlagspiele ab und holte sich in 31 Minuten den ersten Satz.

Pera mit dem zwölften Sieg in Serie

Kontaveit, die im Viertelfinale Andrea Petkovic aus Darmstadt ausgeschaltet hatte, wurde im zweiten Durchgang zwar besser, leistete sich aber zu viele leichte Fehler. Am Ende war der zwölfte Sieg in Serie für Linkshänderin Pera nach 74 Minuten perfekt.

Herren: Topfavorit Alcaraz heute gegen Molcan

Bei den Herren steht Top-Favorit Carlos Alcaraz im Halbfinale. Der spanische Weltranglistensechste gewann am Freitag gegen den Russen Karen Chatschanow in nur 69 Minuten locker mit 6:0, 6:2.

Alcaraz hat somit in dieser Saison bei ATP-500er-Turnieren, zu denen Hamburg gehört, alle seine zwölf Matches gewonnen. Gegner im Kampf um den Finaleinzug ist heute der Slowake Alex Molcan, der von einer Verletzung seines Kontrahenten Borna Coric profitierte: Der Kroate gab beim Stand von 7:6 (9:7), 2:0 für Molcan auf.

Zuvor hatte auch Francisco Cerundolo das Halbfinale erreicht. Der Argentinier, der schon Mitfavorit Andrey Rublew aus dem Turnier geworfen hatte, setzte sich im Viertelfinale gegen den Russen Aslan Karatsev 6:3, 4:6, 7:6 (7:4) durch.

Cerundolo unterstrich damit weiter seine gute Sandplatzform, erst vergangenen Sonntag hatte er das Turnier im schwedischen Bastad gewonnen. Im Halbfinale trifft der Argentinier auf Lorenzo Musetti. Der Italiener bezwang den Spanier Davidovich Fokina 6:4, 6:3.

