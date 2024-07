Tennis am Rothenbaum: Zverev nach Nervenkrimi im Viertelfinale

Stand: 18.07.2024 21:59 Uhr

Alexander Zverev steht beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale. Der topgesetzte 27-Jährige setzte sich am Donnerstag in einer Nervenschlacht gegen den Franzosen Hugo Gaston mit 4:6, 6:2, 7:5 durch. Zuvor hatte sich auch der an Nummer zwei gesetzte Holger Rune qualifiziert.