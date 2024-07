Tennis am Rothenbaum: Zverev erst am Mittwoch, Koepfer raus Stand: 16.07.2024 17:53 Uhr Dominik Koepfer ist beim Tennis-Turnier am Rothenbaum ausgeschieden. Der 30-Jährige unterlag dem Argentinier Sebastian Baez am Dienstag klar mit 2:6, 3:6. Die ursprünglich ebenfalls für heute geplante Auftaktpartie von Titelverteidiger Alexander Zverev wurde derweil auf Mittwoch verlegt.

Koepfer hatte die Schwere der Aufgabe gegen den an drei gesetzten Baez direkt nach der Auslosung am Sonnabend erkannt. Hadern konnte er mit dem Los allerdings nicht, hatte er es doch selbst gezogen.

Am Dienstagnachmittag trafen die Befürchtungen des Furtwangers in vollem Umfang ein. Gegen den Sandplatzspezialisten war er vom auf dem Center Court vom Start weg klar unterlegen, lag im ersten Satz schnell 0:4 hinten.

Im zweiten Durchgang konnte er zumindest den Auftakt etwas ausgeglichener gestalten. Doch als Baez ihn zum 4:2 breakte, waren auch dieser Satz und das Match so gut wie verloren. Der 23-Jährige aus Buenos Aires hielt sein Service souverän und zog in die nächste Runde ein.

Zverev-Auftakt am Mittwoch

Besser machen als Koepfer will es Lokalmatador Zverev am Mittwoch um 14 Uhr. Der Olympiasieger hatte wegen seiner Kapselzerrung am Knie am Montag beim Veranstalter um die Verlegung der Partie gegen den niederländischen Qualifikanten Jesper de Jong gebeten. Und dem Wunsch des 27-Jährigen wurde entsprochen. "Zverev will unbedingt bei seinem Heimatturnier antreten", erklärte Enric Molina.

Zverev, der sich in seinem Drittrundenspiel in Wimbledon die Verletzung zuzog, trainierte am Montag beinahe zwei Stunden mit dem Franzosen Arthur Fils. Der Hamburger trug dabei eine Manschette am linken Knie, war aber offenbar beschwerdefrei. Sein Auftaktmatch am Rothenbaum gegen de Jong wird laut Angaben des Veranstalters am Mittwoch nicht vor 14 Uhr auf dem Center Court stattfinden.

Doppelspezialist Brown mit letzter Rothenbaum-Teilnahme

Bereits am Dienstagmittag schlug Dustin Brown erstmals seit 2022 wieder bei der Sandplatzveranstaltung auf. Im Doppelwettbewerb traf der Deutsch-Jamaikaner an der Seite von Daniel Masur (Bückeburg) auf das Duo Fabien Reboul/Edouard Roger-Vasselin. Brown und Masur, die eine Wildcard für das Turnier erhielten, verloren das Duell mit den an Nummer drei gesetzten Franzosen nach rund einer Stunde mit 4:6, 3:6.

Brown, der seit 2021 nur noch im Doppel auf der ATP-Tour antritt, hat damit seine Abschiedsvorstellung am Rothenbaum gegeben. Der frühere Davis-Cup-Spieler wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Der 39-Jährige laboriert bereits seit 2017 an Rückenproblemen und musste deshalb immer wieder Zwangspausen einlegen.

Rune spielt gegen Marozsan

Am Abend bekommt das Publikum in dem Dänen Holger Rune den nach Zverev im ATP-Klassement am höchsten notierten Spieler zu sehen. Der 21-Jährige spielt gegen Fabian Marozsan (Ungarn).

