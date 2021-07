Tennis am Rothenbaum: Tsitsipas überraschend ausgeschieden Stand: 16.07.2021 16:08 Uhr Topfavorit Stefanos Tsitsipas hat beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum überraschend gegen Filip Krajinovic verloren. Der Serbe steht damit ebenso im Halbfinale wie sein Landsmann Laslo Djere.

Krajinovic, der zuvor Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ausgeschaltet hatte, gewann am Freitagnachmittag 3:6, 6:1, 6:3 gegen Tsitsipas. Der 22 Jahre alte Topfavorit holte sich den ersten Satz noch ohne große Mühe, doch Krajinovic kam im zweiten Durchgang eindrucksvoll zurück. Der an Nummer sechs gesetzte 29-Jährige schaffte zwei Breaks gegen den Griechen und brachte sein eigenes Aufschlagspiel sicher durch. Auch im dritten Satz nahm Krajinovic seinem Kontrahenten früh den Aufschlag ab. Ein Doppelfehler von Tsitsipas beendete schließlich das rund zweistündige Match.

Djere siegt deutlich gegen Bassilaschwili

Krajinovic trifft im Halbfinale nun auf seinen Landsmann Djere, der sich zuvor ebenfalls überraschend gegen Nikolos Bassilaschwili durchgesetzt hatte. Der Erfolg des Weltranglisten-57. gegen den an Nummer drei gesetzten Georgier fiel dabei mit 6:2, 6:2 sehr deutlich aus. Lediglich rund eine Stunde benötigte der 26-Jährige, der in der ersten Runde gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) gewonnen hatte, um den zweimaligen Rothenbaum-Sieger in die Knie zu zwingen.

VIDEO: Tennis am Rothenbaum: Petkovic hofft auf eine große Zukunft (2 Min)

