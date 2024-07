Tennis am Rothenbaum: Rune im Viertelfinale, zieht Zverev nach?

Stand: 18.07.2024 17:12 Uhr

Drei der vier Viertelfinal-Paarungen beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum stehen fest. Als Vorletzter qualifizierte sich am Donnerstag der an Nummer zwei gesetzte Däne Holger Rune. Am Abend will Lokalmatador Alexander Zverev die Runde der letzten Acht komplettieren.