Tennis am Rothenbaum: Pütz/Venus gewinnen Doppel-Wettbewerb Stand: 18.07.2021 13:08 Uhr Der Frankfurter Tim Pütz hat an der Seite des Australiers Michael Venus die Doppelkonkurrenz beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum gewonnen. Das Duo schlug Kevin Krawietz/Horia Tecau in einem dramatischen Finale.

Nach 1:41:42 Stunden rissen Pütz und Venus am Sonntagmittag die Arme in die Höhe, nachdem sie ihre Widersacher aus Coburg und Rumänien mit 6:3, 6:7 (3:7), 10:8 in die Knie gezwungen hatten. Für ihren Erfolg beim Sandplatz-Traditionsturnier erhielten sie 33.180 Euro Preisgeld. Krawietz/Tecau, die am Rothenbaum topgesetzt waren, bekamen immerhin noch 24.970 Euro. Das Deutsch-rumänische Doppel hatte sich zuvor eindrucksvoll zurück ins Match gekämpft, nach einem 3:6, 2:5-Rückstand noch den Satzausgleich geschafft, um dann am Ende doch als Verlierer dazustehen.

Viel Zeit, sich über die Niederlage zu ärgern, hat Krawietz aber nicht. Denn für den 29-Jährigen steht nun die Reise nach Tokio an. Dort wird er am olympischen Tennisturnier teilnehmen. Dies allerdings nicht mit seinem etatmäßigen Partner Andreas Mies (Köln), der an Knieproblemen laboriert, sondern jenem Mann, der ihn am Sonntag in Hamburg schlug: Tim Pütz.

Krajinovic und Carreno Busta kämpfen um Einzel-Titel

Im Einzelfinale duellieren sich am frühen Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) der Serbe Filip Krajinovic und der Spanier Pablo Carreno Busta. Die fünf deutschen Hauptfeld-Starter hatten allesamt frühzeitig die Segel streichen müssen.

