Tennis am Rothenbaum: Pera ist die erste Finalistin Stand: 22.07.2022 13:15 Uhr Beim Kombi-Tennisturnier der Damen und Herren am Hamburger Rothenbaum hat die US-Amerikanerin Bernarda Pera das Endspiel erreicht und ihre starke Form bestätigt.

Die 27-Jährige bezwang im Halbfinale am Freitag die an Nummer sieben gesetzte Maryna Zanevska aus Belgien mit 6:2, 6:4. Im Finale trifft Pera nun auf die Siegerin der Partie zwischen der topgesetzten Estin Anett Kontaveit und Anastasia Potapowa aus Russland.

Pera hatte bereits vergangene Woche als Qualifikantin in Budapest ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Als letzte deutsche Teilnehmerin am Rothenbaum hatte Andrea Petkovic am Donnerstag im Viertelfinale verletzt aufgegeben.

Rublev raus, aber Alcaraz weiter

Bei den Herren hat es einen Tag nach Titelverteidiger Pablo Carreno Busta den nächsten Favoriten erwischt. Andrey Rublew, der das Turnier vor zwei Jahren gewinnen konnte, schied am Donnerstag im Achtelfinale aus. Der 24 Jahre alte Weltranglistenachte aus Russland unterlag dem Argentinier Francisco Cerundolo 4:6, 2:6.

Cerundolo unterstrich damit weiter seine gute Sandplatzform, erst vergangenen Sonntag hatte er das Turnier im schwedischen Bastad gewonnen. Nächster Gegner ist der Russe Aslan Karazwe, der sich gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan 3:6, 6:3, 6:4 durchsetzte.

Ebenfalls im Viertelfinale ist der an Nummer eins gesetzte Alcaraz. Der spanische Weltranglistensechste schlug den Serben Filip Krajinovic 7:6 (7:4), 6:3. Alcaraz trifft nun auf den Russen Karen Chatschanow, der den 2013er-Sieger Fabio Fognini (Italien) 6:3, 7:5 bezwang.

