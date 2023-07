Tennis am Rothenbaum: Noha Akugue im Halbfinale - Niemeier und Lys raus Stand: 27.07.2023 18:03 Uhr Noma Noha Akugue sorgt am Hamburger Rothenbaum für großes Aufsehen: Das 19 Jahre alte Tennis-Talent ist überraschend ins Halbfinale des WTA-Turniers eingezogen. Dagegen sind Jule Niemeier aus Dortmund und die Hamburgerin Eva Lys am Donnerstag im Viertelfinale ausgeschieden.

Die Reinbekerin Noha Akugue verdiente sich mit Kampfgeist, Nervenstärke und Angriffslust einen 5:7, 6:4, 7:5-Erfolg gegen die routinierte Italienerin Martina Trevisan aus Italien, die 2022 im Halbfinale der French Open gestanden hatte. Es fühlt sich gut an", sagte Noha Akugue: "Ich bin richtig stolz auf mich und habe gar keine Worte."

Bundestrainerin Rittner macht großes Kompliment

Noha Akugue war als Weltranglisten-207. mit einer Wildcard ins Turnier gegangen und begeisterte auch Bundestrainerin Barbara Rittner und Ex-Profi Andrea Petkovic, die die Partie auf dem Außenplatz M1 verfolgten. Rittner lobte sie für eine "unglaubliche" Leistung: "Mich freut das mega, und es ist wichtig auch für alle anderen, dass sie sich gegenseitig hochziehen."Im Halbfinale trifft der Teenager nun auf Bernarda Pera aus den USA oder auf Diana Schnaider aus Russland.

Niemeier und Lys hatten zuvor ihre Hoffnungen aufgeben müssen. Die 23 Jahre alte Dortmunderin Niemeier verlor gegen die Australierin Daria Saville 3:6, 2:6. Lys musste sich wenig später der Niederländerin Arantxa Rus 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Niemeier mit zu vielen Fehlern in ihrem Spiel

Niemeiers Quote an ersten Aufschlägen war zu gering, um Druck ausüben zu können. Hinzu kamen viele unerzwungene Fehler von der Grundlinie. "Ich hätte die Bälle konsequenter zu Ende spielen müssen", monierte Niemeier. "Das habe ich heute nicht hinbekommen." Niemeier war 2021 der Sprung unter die besten Vier gelungen.

Diesmal habe ihr die letzte Konsequenz gefehlt, sagte die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, zog aber ein nicht unzufriedenes Fazit ihrer Auftritte in Hamburg: "Man muss auch das Große und Ganze sehen. Da waren viele gute Sachen dabei. Ich sollte das Positive mitnehmen."

Lys scheitert an Rus

Die Hamburgerin Lys unterlag Arantxa Rus mit 2:6, 2:6. Gegen die an Nummer sieben gesetzte Rus hatte die in Kiew geborene Weltranglisten-167. nach tollen Auftritten in den Runden zuvor kaum eine Chance und verabschiedete sich nach 1:16 Stunden aus dem Hamburger Turnier.

Lys spielte nicht so präzise und geduldig wie am Mittwoch, hatte mit der Linkshänderin Rus aber auch eine deutlich stärkere Gegnerin als zuvor mit Panna Udvardy. "Rus hatte auf alles eine Antwort. Es war bei mir ein bisschen die Luft raus", sagte die Hamburgerin. Die Niederländerin trifft nun im Halbfinale auf Niemeier-Bezwingerin Saville.

Folgen Altmaier und Hanfmann Zverev ins Viertelfinale?

Ebenfalls heute spielen der Kempener Daniel Altmaier (gegen Andrej Rublew/Russland) und der Karlsruher Yannick Hanfmann (gegen Zhang Zhizhen/China) ihre Viertelfinalpartien. Alexander Zverev hatte sich bereits am Mittwochabend für die Runde der letzten Acht qualifiziert. Dort trifft er am Freitag auf den Franzosen Luca van Assche.

