Tennis am Rothenbaum: Niemeier und Lys verpassen Halbfinale Stand: 27.07.2023 14:21 Uhr Tennisspielerin Jule Niemeier hat ihren zweiten Halbfinaleinzug am Hamburger Rothenbaum nach 2021 verpasst. Die Dortmunderin unterlag am Donnerstag der Australierin Daria Saville 3:6, 2:6. Auch Eva Lys scheiterte im Viertelfinale.

Die Qualifikantin Saville, die am Mittwoch Lokalmatadorin Tamara Korpatsch besiegt hatte, erwies sich als unangenehme Gegnerin für die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, die nicht an ihren überzeugenden Erfolg gegen die Kasachin Julia Putinzewa anknüpfen konnte.

Niemeiers Quote an ersten Aufschlägen war zu gering, um Druck ausüben zu können. Hinzu kamen viele unerzwungene Fehler von der Grundlinie. "Ich hätte die Bälle konsequenter zu Ende spielen müssen", monierte Niemeier. "Das habe ich heute nicht hinbekommen."

Lys scheitert an Rus

Die Hamburgerin Lys unterlag Arantxa Rus mit 2:6, 2:6. Gegen die an Nummer sieben gesetzte Rus hatte die in Kiew geborene Weltranglisten-167. nach tollen Auftritten in den Runden zuvor kaum eine Chance und verabschiedete sich nach 1:16 Stunden aus dem Hamburger Turnier.

Lys spielte nicht so präzise und geduldig wie am Mittwoch, hatte mit der Linkshänderin Rus aber auch eine deutlich stärkere Gegnerin als zuvor mit Panna Udvardy. Die Niederländerin trifft nun im Halbfinale auf Niemeier-Bezwingerin Saville.

In Noma Noha Akugue (Reinbek) hat noch eine weitere deutsche Spielerin am Donnerstag die Chance, das Halbfinale vor heimischem Publikum zu erreichen.

Folgen Altmaier und Hanfmann Zverev ins Viertelfinale?

Ebenfalls heute spielen der Kempener Daniel Altmaier (gegen Andrej Rublew/Russland) und der Karlsruher Yannick Hanfmann (gegen Zhang Zhizhen/China) ihre Viertelfinalpartien. Alexander Zverev hatte sich bereits am Mittwochabend für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 27.07.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis