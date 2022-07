Tennis am Rothenbaum: Mit-Favorit Rublew im Achtelfinale Stand: 20.07.2022 14:48 Uhr Beim Kombi-Tennisturnier der Damen und Herren am Hamburger Rothenbaum hat der an Nummer zwei gesetzte Russe Andrey Rublew das Achtelfinale erreicht. Eine Runde weiter ist sogar schon der Kroate Borna Coric.

Rublew, der vor zwei Jahren das Turnier in Hamburg gewinnen konnte, hatte bei seinem Auftaktmatch am Mittwoch gegen den Litauer Ricardas Berankis nur wenig Mühe und setzte sich mit 6:3, 6:4 durch und schlug dabei zwölf Asse. Der 24 Jahre alte Weltranglistenachte trifft im Achtelfinale auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der erst am vergangenen Sonntag beim Sandplatzturnier im schwedischen Bastad triumphiert hatte.

Coric gewann gegen den Niederländer Tallon Grieksoor ebenso souverän mit 6:3, 6:4 und steht damit als erste Spieler des Herren-Wettbewerbs im Viertelfinale. Tags zuvor hatte Top-Favorit Carlos Alcaraz deutlich mehr Schwierigkeiten mit seinem Kontrahenten Nicola Kuhn, setzte sich aber ebenso durch wie Diego Schwartzman (Argentinien), Fabio Fognini (Italien) und Pablo Carreno Busta (Spanien). Der Titelverteidiger kann heute mit einem Sieg gegen den Slowaken Alex Molcan ins Viertelfinale einziehen.

Petkovic droht Duell mit Kontaveit

Beim Damen-Wettbewerb ist Andrea Petkovic am Mittwoch nicht im Einsatz. Die Turnierbotschafterin ist die letzte Deutsche im Turnier und war am Dienstag durch ein 6:4, 6:3 gegen die Japanerin Misako Doi 6:4, 6:3 ins Viertelfinale eingezogen. Dort droht ihr nun ein Duell mit der an Nummer eins gesetzten Anett Kontaveit, wenn sich die Estin gegen die Schwedin Rebecca Peterson durchsetzt.

Das Viertelfinale erreicht haben auch die Russinnen Aljaksandra Sasnowitsch und Anastassija Potapova sowie die Belgiern Maryna Sanewska. Sasnowitsch bezwang die Serbin Aleksandra Krunic 6:3, 6:2, Potapova die Argentinierin Maria Carlé 6:1, 6:4. Sanewska schlug die Rumänin Alexandra Cadantu-Ignatik 6:4, 6:1.

