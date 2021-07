Tennis am Rothenbaum: Lajovic zieht ins Viertelfinale ein Stand: 15.07.2021 15:51 Uhr Der Serbe Dusan Lajovic hat die Runde der letzten Acht beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Er setzte sich am Donnerstag mit 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 gegen den Slowaken Alex Molcan durch.

Nach 2:58 Stunden war es mit dem vierten Matchball vollbracht: Lajovic ballte zum Zeichen des Sieges seine Hand zur Faust, lächelte glücklich und genoss den Applaus der Zuschauer. Durch einen hart erkämpften Sieg gegen Molcan zog er am Rothenbaum ins Viertelfinale ein. Dort bekommt es der an Position fünf gesetzte Serbe in jedem Fall mit einem Spanier zu tun. Vieles spricht für ein Duell mit dem an Nummer zwei gesetzten Pablo Carreno Busta, der heute noch auf seinen Landsmann Carlos Taberner trifft, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte.

Deutsche Profis sind nicht mehr im Wettbewerb. Mit 6:7 (2:7) und 3:6 hatte am Mittwoch Dominik Koepfer gegen Turnierfavorit und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas das Nachsehen gehabt. Zuvor war schon der an Nummer sieben gesetzte Jan-Lennard Struff (Warstein) mit 4:6, 5:7 am Serben Laslo Djere gescheitert.

VIDEO: Rothenbaum: Tsitsipas will Zeit in Hamburg genießen (2 Min)

