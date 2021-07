Tennis am Rothenbaum: Krajinovic erreicht das Finale Stand: 17.07.2021 15:17 Uhr Der Serbe Filip Krajinovic ist erster Finalist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum. Gegen seinen Landsmann Laslo Djere gewann der 29-Jährige am Sonnabend glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 6:2.

Der an Nummer sechs gesetzte Krajinovic hat damit weiter seine starke Form untermauert. Am Freitag hatte er den Top-Favoriten Stefanos Tsitsipas aus dem Turnier geworfen. Gegen Djere setzte er sich mit deutlich weniger Mühe durch. Nach eineinhalb Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball. "Ich war müde vom Spiel gestern, deshalb bin ich froh, dass es heute so gut für mich gelaufen ist. Jetzt möchte ich natürlich auch den Turniersieg", sagte Krajinovic. Er schlägt zum vierten Mal in der Hansestadt auf und steht zum vierten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Finale.

Finalgegner Carreno Busta oder Delbonis

Am Nachmittag ermitteln der an Nummer zwei gesetzte Spanier Pablo Carreno Busta und der Argentinier Federico Delbonis den zweiten Finalisten. Carreno Busta hatte im Viertelfinale den Serben Dusan Lajovic 7:6, 6:3 bezwungen, Delbonis den Franzosen Benoit Paire 4:6, 7:6 (11:9), 6:4 geschlagen.

