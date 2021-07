Tennis am Rothenbaum: Erstrunden-Aus für Struff Stand: 13.07.2021 18:37 Uhr Jan-Lennard Struff ist beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum in der ersten Runde ausgeschieden. Auch Daniel Altmaier verlor sein Auftaktmatch. Der Argentinier Sebastian Baez wurde positiv auf Corona getestet.

Olympia-Teilnehmer Struff versäumte es beim 4:6, 5:7 gegen den Kroaten Laslo Djere, seinen Rivalen permanent unter Druck zu setzen. Sein gefürchteter, weil mit hohem Tempo geschlagener erster Aufschlag kam im ersten Satz zu selten. Im zweiten Satz zeigte der 31-jährige Deutsche mehr Gegenwehr, kämpfte sich trotz eines frühen Aufschlagverlustes zurück und wehrte sogar zwei Matchbälle ab. Doch nach 1:50 Stunden Spielzeit verwandelte Djere den dritten Matchball zum Sieg.

Am frühen Abend komplettiert aus deutscher Sicht das Duell zwischen Maximilian Marterer (Nürnberg) und Dominik Koepfer (Furtwangen) die erste Runde.

Altmaier nur einen Satz auf Augenhöhe

Altmaier, der mit dem Challenger-Turniersieg in Braunschweig im Gepäck nach Hamburg gekommen war, war gegen den an Nummer sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic klar unterlegen. Lediglich im zweiten Durchgang bot der 22-Jährige aus Kempen seinem Kontrahenten Paroli und gewann im Tie-break. Doch am Ende musste er sich 3:6, 7:6 (7:3), 1:6 geschlagen geben.

Im Achtelfinale am Mittwoch (12.30 Uhr) wartet nun Philipp Kohlschreiber auf Krajinovic. Der 37-Jährige aus Augsburg hatte am Montag den favorisierten Spanier Jaume Munar 7:6 (7:5), 6:4 bezwungen.

Positiver Corona-Test bei Baez

Unterdessen ist das Turnier für den Argentinier Sebastian Baez aufgrund eines positiven Coronatests beendet. Dies bestätigten die Veranstalter. "Alle notwendigen und bei dem Infektionsgeschehen indizierten Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit den Behörden eingeleitet worden", sagte Turnierarzt Dr. Volker Carrero. Der zweimalige Turniersieger Nikolos Basilaschwili aus Georgien erreichte damit kampflos das Viertelfinale.

