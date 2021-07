Tennis am Rothenbaum: Carreño-Busta im Viertelfinale Stand: 15.07.2021 17:42 Uhr Pablo Carreño-Busta hat die Runde der letzten Acht beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum erreicht. Der an Nummer zwei gesetzte Spanier schlug seinen Landsmann Carlos Taberner am Donnerstag in zwei Sätzen.

Allerdings hatte Carreño-Busta zunächst unerwartet viel Mühe gegen den Qualifikanten, gewann den ersten Durchgang nur knapp mit 7:5. Der zweite Satz begann für den Favoriten mit einem Aufschlagverlust, doch nach 0:2-Satzrückstand drehte der 30-Jährige auf, holte fünf Spiele in Folge und setzte sich schließlich mit 6:3 durch. Gegner im Viertelfinale ist Dušan Lajović.

Keine deutschen Profis mehr im Turnier

Der an Nummer fünf gesetzte Serbe hatte zuvor in knapp drei Stunden den Slowaken Alex Molcan 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 bezwungen. Deutsche Profis sind nicht mehr im Wettbewerb. Mit 6:7 (2:7) und 3:6 hatte am Mittwoch Dominik Koepfer gegen Turnierfavorit und French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas das Nachsehen gehabt. Zuvor waren schon der an Nummer sieben gesetzte Jan-Lennard Struff (Warstein) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gescheitert.

