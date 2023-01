Tennis: Zverev sucht noch seine alte Form Stand: 01.01.2023 13:04 Uhr Der Start ins Tennisjahr lief für Alexander Zverev nicht ganz nach Wunsch. Nach der langen Verletzungspause hat Deutschlands Nummer bei seinen Auftritten beim United Cup in Sydney einige körperliche Defizite bei sich ausgemacht.

Nein, zufrieden war der 25-Jährige nicht nach der Auftaktniederlage beim United Cup in Sydney gegen den Tschechen Jiri Lehecka, Nummer 81 der Welt. "Weit weg" sieht der Hamburger sein Tennis, weit weg von jenem Level, auf dem er spielte, als ihn der folgenschwere Fehltritt im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal aus allen Träumen riss.

"Ein paar Dinge sind ein bisschen anders", sagte Zverev. Schneller müde sei er geworden: "Aber das passiert eben, wenn man lange nicht gespielt hat."

Weitere Informationen Alexander Zverev: Vom Top-Talent zum Olympiasieger Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Die Karriere des Olympiasiegers aus Hamburg in Bildern. Bildergalerie

Der lange Weg zurück zur Form

Lange nicht gespielt hat Zverev in der Tat, dabei war er an jenem 3. Juni im Halbfinale gegen Nadal in Paris in der Form seines Lebens. Und dann war sein Tennisjahr nach einem langen Ausfallschritt abrupt und schmerzhaft beendet. Dreifacher Bänderriss im rechten Sprunggelenk, Zverev verließ im Rollstuhl den Platz.

Weitere Informationen "Fuß ist gesund genug" - Zverev besteht ersten Härtetest Der Hamburger Tennisprofi sieht sich nach langer Verletzungspause auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke. mehr

Auf den er bisher nicht in jener überragenden Form von damals zurückgekehrt ist. Ein gescheiterter Versuch im September, den er wegen eines Knochenödems frustriert abbrechen musste, ein paar Schauturniere, ein sportlich wertloser Sieg gegen Novak Djokovic in Doha und nun die Niederlage gegen Lehecka in Sydney. Immerhin gab es am Neujahrstag einen Sieg im Mixed-Doppel.

Wenig Erwartungen für die Australian Open

Nicht mehr so schnell wie in der ersten Jahreshälfte, dafür schneller müde - die Voraussetzungen auf dem Weg zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne könnten wahrlich besser sein. Der rechte Fuß sei zwar wieder voll einsatzfähig, aber: "Es wäre unrealistisch und dumm, Hoffnungen auf einen Sieg oder sowas zu haben", sagte der 25-Jährige im Hinblick auf das am 16. Januar beginnende Turnier.

Er sei schließlich erst seit ganz kurzer Zeit komplett schmerzfrei und müsse nun erst die körperlichen Defizite aufholen. Die Erwartungen hält der Olympiasieger vorsorglich klein. Es werde sicher "ein paar Wochen dauern, bis ich wieder auf meinem gewünschten Level bin".

VIDEO: Tennisprofi Alexander Zverev (19 Min)

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.01.2023 | 09:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis