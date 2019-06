Stand: 21.06.2019 16:22 Uhr

Tennis: Zverev scheitert nach Krimi in Halle

Alexander Zverev ist im Viertelfinale des Rasen-Tennisturniers in Halle knapp gescheitert. Nach gewonnenem ersten Satz unterlag der Weltranglisten-Fünfte am Freitag dem Belgier David Goffin 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Beim Stand von 4:5 hatte Zverev noch zwei Matchbälle abgewehrt, nach 2:16 Stunden entschied der Weltranglisten-33. Goffin den Krimi für sich. Zuvor hatte der Deutsche mit einem Break schon mit 4:2 vorne gelegen. Im dritten Duell mit dem Belgier auf der Tour war es Zverevs erste Niederlage.

Drittes Halbfinale in Halle verpasst

Damit verpasste der 22-jährige sein drittes Halbfinale bei der mit rund 2,2 Millionen Euro dotierten Veranstaltung nach 2016 und 2017, als er jeweils das Endspiel erreicht hatte. Zverev hatte sich am Montag bei seinem Auftaktsieg gegen den Niederländer Robin Haase am Knie verletzt, sich aber dennoch entschieden, weiter anzutreten. Nun richtet sich der Blick auf den kommenden Klassiker in Wimbledon (ab 1. Juli)..

Zverev-Bezwinger nun gegen Stuttgart-Sieger

Im Halbfinale trifft Goffin am Sonnabend auf Matteo Berrettini, der in der Vorwoche bereits das Rasenturnier in Stuttgart gewonnen hatte. Der Italiener bezwang in der Runde der letzten Acht Karen Chatschanow (Russland/Nr. 3) mit 6:2, 7:6 (7:4).

