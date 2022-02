Tennis: Zverev nach Ausraster in Acapulco disqualifiziert Stand: 23.02.2022 09:14 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist im mexikanischen Acapulco wegen "unsportlichen Verhaltens" vom ATP-Turnier ausgeschlossen worden. Der Hamburger hatte den Schiedsrichter beleidigt und wiederholt mit seinem Schläger auf dessen Stuhl eingeschlagen.

Nach dem 2:6, 6:4, 6:10 im Doppel-Wettbewerb an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) ließ der 24-Jährige seinem Frust freien Lauf. Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an ("You fucking idiot" - du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

Weitere Strafen drohen

Möglicherweise sanktioniert die ATP Zverevs Verhalten zusätzlich mit einer Geldstrafe und einer Sperre. So widerfuhr es 2019 Nick Kyrgios, der sich beim Turnier in Cincinnati ebenfalls Aussetzer gegen den Schiedsrichter geleistet hatte: Der Australier war mit einer Geldbuße in Höhe von 113.000 Dollar belegt worden. Eine 16-wöchige Sperre wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Zuvor historische Nachtschicht

Im Einzel hatte Zverev, der das Turnier 2021 gewann, zuvor noch Geschichte geschrieben. Die deutsche Nummer eins hatte in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen. Sein nächstes Match hätte der Hamburger in der Nacht zu Donnerstag gegen den Münchner Peter Gojowczyk bestritten.

