Tennis: Zverev für ATP Finals qualifiziert Stand: 11.10.2021 08:33 Uhr Olympiasieger Alexander Zverev ist zum fünften Mal in Folge beim Saison-Abschlussturnier der acht besten Tennisprofis dabei. 2018 hatte der Hamburger die ATP Finals gewonnen.

Für die erneute Qualifikation reichte dem 24-Jährigen das Erreichen der dritten Runde beim Tennis-Masters in Indian Wells. Der an Nummer drei gesetzte Zverev besiegte nach einem Freilos in der ersten Runde den Amerikaner Jenson Brooksby mit 6:4, 3:6, 6:1 und trifft bei dem mit knapp 8,36 Millionen Dollar dotierten Turnier nun auf den zweimaligen Wimbledonsieger Andy Murray aus Großbritannien.

"Andy spielt gerade sehr gutes Tennis und ich freue mich auf das Spiel", sagte der Weltranglisten-Vierte zwar - doch es gibt viel einfachere Aufgaben: Gegen den 34 Jahre alten Briten konnte er noch nie gewinnen. Neben Zverev stehen bislang Novak Djokovic (Serbien), US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) als Teilnehmer der ATP Finals fest, die vom 14. bis 21. November in Turin ausgetragen werden.

Zverev: "Spiele meine bislang beste Saison"

"Ich spiele meine bislang beste Saison und bin wirklich glücklich, mich qualifiziert zu haben", sagte Zverev, den der Wirbel um seine Ex-Freundin Olga Scharypowa sportlich nicht zu belasten scheint. Die ATP hat eine Untersuchung gegen den Hamburger eingeleitet, weil Scharypowa den Tennisprofi der physischen und psychischen Gewaltr beschuldigt. Zverev bestreitet die Vorwürfe und hat die Ermittlungen ausdrücklich begrüßt.

