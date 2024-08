Tennis: Viertelfinal-Aus bei Hamburg Open für Korpatsch und Lys Stand: 08.08.2024 20:24 Uhr Das Halbfinale im Einzelwettbewerb des Damen-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum findet ohne deutsche Beteiligung statt. In Eva Lys und Tamara Korpatsch schieden am Donnerstag die letzten beiden Lokalmatadorinnen aus.

Besonders bitter war das Aus von Lys. Die 22-Jährige musste nach dem ersten Satz ihres Duells mit der an Position vier gesetzten Ungarin Anna Bondar verletzungsbedingt aufgeben. Die mit einer Bandage ins Match gegangene Hamburgerin hatte offenbar schon im ersten Durchgang Probleme: Beim Stand von 0:5 nahm sie ein "Medical Timeout". Den Satz beendete die gebürtige Ukrainerin nach nur 30 Minuten mit 0:6. Anschließend trat sie nicht mehr an, eine Verletzung im linken Oberschenkel machte ein Weiterspielen unmöglich.

"Ich hab mich heute früh warm gemacht und bin blöd zu einem Ball gelaufen. Da ist es mir voll in meinen linken Oberschenkel reingezogen. Für mich ist es immer eine Herzensangelegenheit, hier in Hamburg zu spielen, deshalb war es für mich keine Frage, es nicht zu versuchen", erklärte Lys: "Aber ich denke, man hat es an meinen Bewegungen, an meinem Aufschlag und meiner Rückhand gesehen: Ich konnte mich kaum vom linken Bein hochdrücken."

Die Verletzung gefährdet möglicherweise auch ihren Start bei den US Open. Am 19. August beginnt die Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, an der die Weltranglisten-112. teilnehmen möchte.

Korpatsch unterliegt Rumänin Ruse

Auch für Korpatsch endete das mit 115.000 US-Dollar dotierte WTA125-Turnier bitter. Die Olympia-Teilnehmerin - in Paris schied sie in Runde eins aus - kämpfte sich gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach verlorenem ersten Satz (1:6) eindrucksvoll in die Partie zurück und entschied Durchgang zwei mit 6:4 für sich.

Im dritten Abschnitt unterliefen der Hamburgerin dann jedoch einige vermeidbare Fehler. Ruse, die 2021 am Rothenbaum triumphiert hatte, spielte konstanter und gewann den Satz mit 6:3. "Ich bin am Anfang nicht so gut ins Spiel gekommen, im zweiten Satz hab ich mein Tennis etwas geändert und hab versucht, abwechslungsreich zu spielen. Ich hatte bis zum Ende Hoffnung, dass ich noch gewinnen kann", sagte Korptasch.

Topfavoritin Sherif ausgeschieden

Die Weltranglisten-61. trifft nun in der Vorschlussrunde auf Vorjahressiegerin Arantxa Rus. Die Niederländerin setzte sich gegen Polina Kudermetova (Russland) 6:2, 6:2 durch. Im anderen Semifinale stehen sich Bondar und Olga Danilovic gegenüber. Die Serbin warf überraschend die topgesetzte Ägypterin Mayar Sherif mit 3:6, 6:2, 6:1 aus dem Turnier.

Noah Akugue und Seidel im Doppel-Halbfinale

Eine gute Nachricht gab es aus deutscher Sicht am Donnerstag dann doch noch: Das Hamburger Duo Noma Noha Akugue/Ella Seidel zog im Doppel ins Halbfinale ein. Die Lokalmatadorinnen bezwangen überraschend die an Nummer zwei gesetzten Angelica Moratelli und Sabrina Santamaria (Italien/USA) mit 4:6, 7:6 (7:4), 10:2.

Nächste Gegnerinnen von Noha Akugue und Seidel sind Rus und Nina Stojanovic (Serbien). "Noma und ich spielen einfach sehr, sehr gerne gemeinsam Doppel und wir wollten vor allem Spaß haben. Das ist uns gut gelungen heute. Wir wollen morgen genauso viel Spaß haben wie heute und hoffentlich können wir dann vor vielen Fans gewinnen", fieberte Seidel bereits dem Vorschlussrunden-Duell entgegen.

