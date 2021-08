Tennis: Überragender Zverev gewinnt Masters in Cincinnati Stand: 22.08.2021 23:53 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich eine Woche vor dem Start der US Open beim ATP-Masters in Cincinnati in überragender Form präsentiert. Im Finale fertigte er den Russen Andrej Rublew mit 6:2, 6:3 ab.

Im Eiltempo machte der Hamburger am Sonntag den fünften Masters-Triumph seiner Karriere perfekt und untermauerte vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres seine Mitfavoritenrolle. Für den bislang einzigen deutschen Herren-Erfolg in Cincinnati hatte 1985 Boris Becker gesorgt.

Zverev startete direkt mit einem Break, nahm Rublew auch sein zweites Aufschlagspiel ab und ging mit 4:0 in Führung. Nach 27 Minuten verwandelte der 24-Jährige, der im Halbfinale den an zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) niedergerungen hatte, seinen zweiten Satzball.

Zverev voller Selbstvertrauen

Durchgang zwei begann erneut mit einem Break für Zverev, der Weltranglistenfünfte dominierte die Partie fast nach Belieben. Ein Aufschlagspiel gab er ab, geriet aber nicht ernsthaft in Bedrängnis. Zu Selbstbewusst agierte der Hamburger, zu stark schlug er auf. Rublew, dem ein wenig die Frische fehlte, hatte keine Chance, nach gerade einmal einer Stunde war Zverevs Sieg gegen seinen sechs Monate jüngeren Kontrahenten perfekt.

Sieg bei Grand-Slam-Turnier das große Ziel

Für den 24-Jährigen war es nach dem Turniersieg im Mai in Madrid der zweite Masters-Erfolg in diesem Jahr. Der erste Gewinn eines Grand-Slam-Turniers bleibt das große Ziel von Deutschlands bestem Tennisspieler, der in New York bereits im Endspiel gestanden hat, den Titel aber verpasste.

