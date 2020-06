Stand: 22.06.2020 20:00 Uhr

Tennis-Star Zverev begibt sich in Selbst-Quarantäne

Tennis-Star Alexander Zverev hat sich trotz eines negativen Tests auf Covid-19 während der umstrittenen Adria-Tour in Selbst-Quarantäne begeben. Das teilte der 23-jährige Hamburger am Montag via sozialer Medien mit. "Ich entschuldige mich bei jedem, den ich potenziell einem Risiko ausgesetzt habe, weil ich diese Tour gespielt habe", schrieb der Weltranglisten-Siebte. Stunden zuvor hatte Zverev bekannt gegeben, dass er negativ auf Covid-19 getestet worden sei.

Zwei Tour-Teilnehmer positiv auf Coronavirus getestet

Der Davis-Cup-Spieler hatte am vergangenen Wochenende an der zweiten Station der Adria-Tour im kroatischen Zadar teilgenommen. Dort waren offenbar keine strengen Hygienevorschriften eingehalten worden. Der Bulgare Grigor Dimitrow und der Kroate Borna Coric, die ebenfalls in der Hafenstadt aufschlugen, wurden positiv getestet. Das Turnier war schon zuvor in die Kritik geraten, weil die Vorsichtsmaßnahmen nicht allzu ernst genommen wurden. Bei den Spielen waren Zuschauer zugelassen, ein Sicherheitsabstand von einem Meter wurde aber nicht eingehalten, wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war.

Zudem hatte in der vergangenen Woche ein Video für Wirbel gesorgt, das Branchenprimus und Tour-Organisator Novak Djokovic, Zverev und den Österreicher Dominic Thiem auf einer Party in einem Club zeigte.

