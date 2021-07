Tennis: Niemeier und Petkovic erreichen Rothenbaum-Halbfinale Stand: 09.07.2021 20:14 Uhr Die beiden deutsche Wildcard-Starterinnen Andrea Petkovic und Jule Niemann haben beim Damen-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum das Semifinale erreicht und treffen in diesem am Sonnabend aufeinander.

Niemann setzte sich am Freitag bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung gegen die an Nummer drei gesetzte Slowenin Tamara Zidansek überraschend deutlich mit 6:2, 6:4 durch. Nach nur 76 Minuten verwandelte die Dortmunderin gleich ihren ersten Matchball per Netzroller zum Sieg gegen die Halbfinalistin der diesjährigen French Open. Die 21-Jährige übte mit guten Grundschlägen immer wieder Druck auf ihre Konkurrentin aus. "Das war trotzdem nicht mein bestes Spiel, aber ich wusste, was ich tun musste, um zu gewinnen", sagte die Rechtshänderin.

Niemeier setzt Aufwärtstrend an der Elbe fort

Niemeier steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere in der Vorschlussrunde eines WTA-Turniers. Im vergangenen Mai hatte die Weltranglisten-167. im französischen Straßburg ebenfalls den Sprung ins Semfinale geschafft. Dabei hatte die 21-Jährige in der Qualifikation Petkovic ausgeschaltet.

Petkovic bezwingt Belgierin Bonaventure

Die Darmstädterin - Turnierbotschafterin am Rothenbaum - kann nun am Sonnabend Revanche für diese Niederlage nehmen. Die frühere Weltranglisten-Neunte, die inzwischen auf Rang 130 zurückgefallen ist, bezwang am Freitagabend die Belgierin Ysaline Bonaventure mit 6:2, 7:5 und steht damit erstmals in diesem Jahr in einem Halbfinale.

"Ich spiele im Training oft gegen Jule. Da hat sie mir oft den Hintern versohlt. Sie hat gute Schläge und ich werde sie auf keinen Fall unterschätzen", sagte die 33-Jährige mit Blick auf das Duell mit Niemann.

Ruse überrascht - Jastremska souverän weiter

Zuvor hatte bereits Elena-Gabriela Ruse für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Auch die an Nummer vier gesetzte Danielle Rose Collins konnte den Siegeszug der Qualifikantin nicht stoppen. Die US-Amerikanerin musste sich am Freitagnachmittag der Rumänin nach hartem Kampf mit 4:6, 6:1, 5:7 geschlagen geben. Für die 23-jährige Ruse, die bis dato nahezu ausschließlich auf der kleineren ITF-Tour Erfolge feierte, war es bereits der zweite Sieg in der Hansestadt gegen eine gesetzte Spielerin. Zum Auftakt hatte die Rechtshänderin die Schweizerin Jil Belen Teichmann (Nummer sechs) aus dem Turnier geworfen. Anschließend gewann sie gegen Anna Zaja (Stuttgart).

In der Vorschlussrunde wartet auf die Rumänin nun die topgesetzte Dajana Jastremska. Die Ukrainerin wurde ihrer Favoritenrolle im Duell mit Sara Errani aus Italien gerecht. Die Weltranglisten-38. setzte sich mit 7:6 (7:4), 6:4 durch.

