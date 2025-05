Tennis: Lockerer Auftaktsieg für Zverev am Hamburger Rothenbaum Stand: 19.05.2025 17:51 Uhr Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum die zweite Runde erreicht. Der Weltranglisten-Dritte setzte sich am Montag mit 6:1, 7:6 (7:5) gegen den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic durch und wackelte dabei nur am Ende des zweiten Satzes.

Zverev enttäuschte die Erwartungen der Besucher, die trotz der Aufstiegsparty des HSV ins Tennisstadion gekommen waren, nicht. Der Weltranglistendritte spielte zunächst furios auf und zeigte eine tadellose Leistung gegen die Nummer 80 der Welt, servierte stark, spielte fokussiert und konsequent.

Im zweiten Satz steuerte 28-Jährige bei einer 4:1-Führung schon klar auf Siegkurs, doch plötzlich kam noch Spannung auf. Wie aus dem Nichts gelang dem Amerikaner ein Break zum 3:4, der damit ordentlich Selbstbewusstsein tankte, und schließlich sogar der Ausgleich zum 4:4.

Der Tie-Break entscheidet im zweiten Satz

Zverev blieb ruhig, brachte souverän seine Aufschlagspiele durch - der erstarkende Kovacevic allerdings auch. Es ging in den Tie-Break, den die deutsche Nummer eins trotz einiger Nachlässigkeiten nach gut anderthalb Stunden mit 7:5 für sich entschied. Gegner im Achtelfinale am Mittwoch ist der Franzose Alexandre Muller.

"Die ersten eineinhalb Sätze waren fast perfekt. Ich freue mich auf die nächsten Matches und genieße es, hier zu sein", sagte Zverev unter dem Jubel seiner Fans. Geduldig schrieb er zahlreiche Autogramme und machte damit viele kleine Tennisfans glücklich. Durch die Absage des Weltranglistenersten Jannik Sinner ist der 28-Jährige an Nummer eins gesetzt.

Zverev will vor French Open Matchpraxis sammeln

Wegen des ungünstigen Termins in der Woche vor den French Open hatte Zverev in diesem Jahr eigentlich nicht vor, in seiner Heimatstadt zu spielen. Vor allem das Trainerteam um seinen Vater und Bruder Mischa hatte aber darauf gedrängt, nach der bislang durchwachsenen Sandplatz-Saison nach Hamburg zu kommen, um Matchpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln. Die French Open in Paris beginnen am Sonntag.

2023 hatte der Lokalmatador das Turnier im Rothenbaum gewonnen, im vergangenen Jahr musste er sich erst im Finale dem Franzosen Arthur Fils geschlagen geben.

Struff und Engel am Abend im deutschen Duell

Am Abend trifft noch im deutschen Duell Jan-Lennard Struff in Runde eins des Sandplatzturniers auf die Nachwuchshoffnung Justin Engel. Daniel Altmaier bekommt es am Dienstag mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun. Talent Diego Dedura als fünfter Deutscher unterlag am Sonntag dem Italiener Luciano Darderi.

