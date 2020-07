Stand: 27.07.2020 13:07 Uhr

Tennis: Erfolgs-Duo Kerber/ Beltz wieder vereint

Weltranglistenerste - dieses für Tennisspieler ultimative Ziel hatte Angelique Kerber 2016 nach ihrer bisher erfolgreichsten Saison erreicht. Sie gewann die Grand-Slam-Turniere in Melbourne und New York, holte zwischendurch in Rio de Janeiro noch Silber bei den Olympischen Spielen. Zu dem Trainer, der sie zur Topspielerin formte, ist sie nun zurückgekehrt. Am Montag meldete Kerbers Management, dass die Kielerin wieder mit Torben Beltz zusammenarbeitet. Den gebürtigen Itzehoer kennt sie bereits aus Jugendtagen.

Mit Kindlmann spielte Kerber nur ein Turnier

Beltz folgt auf Dieter Kindlmann, den Kerber erst im November vergangenen Jahres verpflichtet hatte, mit dem sie aber nur ein Turnier spielte. Bei den Australian Open war im Achtelfinale Schluss. Danach kurierte Kerber eine Verletzung am Oberschenkel aus, ehe die Corona-Pandemie den weltweiten Tourbetrieb stoppte.

Immer wieder Beltz

Kerber probierte vieles und viele, seit sie sich nach einem enttäuschenden Jahr 2017 und dennoch zu dem Zeitpunkt überraschend von Beltz getrennt hatte. Vor Kindlmann arbeitete sie mit dem Belgier Wim Fissette (2018) zusammen, der sie zum Wimbledonsieg führte. Es folgten der aktuelle Fed-Cup-Teamchef Rainer Schüttler und Dirk Dier (beide 2019). Mit Beltz, den sie bereits aus Jugendzeiten kennt, hatte Kerber von 2004 bis 2013 und dann wieder von 2014 bis Ende 2017 trainiert. Der 43-Jährige coachte zuletzt zweieinhalb Jahre die Kroatin Donna Vekic, die er von Platz 54 in die Top 20 der Welt führte. Im Juli trennten sich Beltz und Vekic, als Grund wurden unterschiedliche Ansichten über den Wiedereinstieg in die Tour nach der Corona-Pause genannt.

Comeback auf der Tour ungewiss

Den Zeitpunkt ihres Comebacks auf der Tennis-Tour hat Kerber bislang offen gelassen. Auf keinen Fall wird sie beim Re-Start ab 3. August in Palermo antreten. Auch für die US Open, die vom 31. August an in New York geplant sind, hat sie noch nicht fest zugesagt.

