Verhandlungen laufen: Kommt Zverev zum Rothenbaum?

Die Veranstalter der Hamburg European Open wollen Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev an den Rothenbaum lotsen. "Wir arbeiten seit einigen Wochen intensiv daran, Alexander Zverev nach Hause zu holen. Und wir hoffen, das Projekt bald positiv abzuschließen", sagte der neue Organisator Peter-Michael Reichel am Dienstag. Der Österreicher hofft, dass nach dem überraschenden Erstrunden-Aus in Wimbledon die Bereitschaft Zverevs gewachsen sein könnte, bei dem am 20. Juli beginnenden ATP-Turnier in der Hansestadt zu spielen. Der ATP-Finalssieger hatte 2013 sein erstes Profi-Match am Rothenbaum bestritten.

Veranstalter Reichel fliegt nach Monaco

Veranstalter Reichel, Nachfolger von Michael Stich, ist nach Monaco geflogen, wo der 22 Jahre alte Hamburger seinen Wohnsitz hat, und verhandelt mit dem Weltranglisten-Fünften über eine Teilnahme. Schon seit Wochen laufen intensive Bemühungen, Zverev von einem Start in seiner Heimatstadt zu überzeugen. Zuletzt schlug der Lokalmatador 2016 am Rothenbaum auf. Die deutsche Nummer eins hatte das Turnier, das traditionell auf Sand ausgetragen wird, in den vergangenen Jahren mit Verweis auf die unmittelbar anschließende Hartplatzsaison in den USA regelmäßig gemieden.

Kein Zverev-Start in Washington

In diesem Jahr wird der Weltranglistenfünfte allerdings bei dem in der Woche nach Hamburg ausgetragenen Turnier in Washington aufgrund von Differenzen mit der dortigen Turnierdirektion nicht antreten. Im vergangenen Jahr hatte Zverev dort noch gewonnen.

Streit mit Ex-Manager

Offensichtlich negativ beeinflusst von einem Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apey war Zverev in den vergangenen Monaten unter seinen sportlichen Möglichkeiten geblieben. Apey galt in der Vergangenheit stets als treibende Kraft bei den regelmäßigen Absagen des Deutschen für das Rothenbaum-Turnier. Für den Chilenen hatte die globale Entwicklung seines ehemaligen Schützlings stets Vorrang vor Auftritten in Deutschland.

Thiem schlägt in Hamburg auf

An den mit 1,713 Millionen Euro dotierten Hamburg European Open werden unter anderen der Weltranglisten-Vierte und French-Open-Finalist Dominic Thiem aus Österreich, der Italiener Fabio Fognini sowie Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili aus Georgien teilnehmen. Die deutschen Zugpferde sind bislang Jan-Lennard Struff (Warstein) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg). Im Doppel schlagen die French-Open-Sieger Adreas Mies/Kevin Krawietz (Köln/Coburg) auf.

