Tennis: French-Open-Finalist Tsitsipas spielt am Rothenbaum Stand: 03.07.2021 14:40 Uhr French-Open-Finalist Stefanos Tsitsipas wird beim traditionellen Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum aufschlagen. Das teilten die Veranstalter am Sonnabend mit, die dem Weltranglistenvierten aus Griechenland eine Wildcard geben.

"Ich freue mich darauf, wieder nach Hamburg zurückzukommen, um die Gelegenheit zu nutzen, vor den Olympischen Spielen noch wichtige Spielpraxis zu sammeln", sagte Tsitsipas, der zum zweiten Mal in der Hansestadt spielen wird. Im vergangenen Jahr hatte sich der 22-Jährige bei den European Open bis ins Finale gespielt, wo er allerdings gegen Andrej Rublew verlor. Beim aktuell laufenden Grand-Slam-Rasenklassiker in Wimbledon war Tsitsipas in der ersten Runde ausgeschieden.

Nach der verletzungsbedingten Absage des Österreichers Dominic Thiem können die Organisatoren damit doch noch einen internationalen Star präsentieren. Die Hamburg European Open beginnen am kommenden Mittwoch mit dem Damenturnier. Die Herren schlagen vom 12. bis 18. Juli auf der traditionsreichen Anlage am Rothenbaum auf.

Masters-Titel in Monte Carlo

Bei den French Open hatte Tsitsipas das erste Grand-Slam-Endspiel seiner Karriere bestritten, im Finale nach 2:0-Satzführung aber gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic doch noch den Kürzeren gezogen. Im Halbfinale von Paris hatte der Grieche Alexander Zverev rausgeworfen. Auf Sand war Tsitsipas in dieser Saison bislang einer der herausragenden Akteure. In seiner Wahlheimat Monte Carlo feierte er im April seinen ersten Masters-Titel.

"Seine Eleganz und seine Emotionen machen ihn zu einem besonderen Tennisprofi, der bei allen großen Turnieren um den Titel kämpfen kann", sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. "Es macht einfach Freude, ihm beim Tennisspielen zuzuschauen." Täglich dürfen 3.500 Zuschauer die Matches am Rothenbaum verfolgen.

Weitere Informationen Petkovic spielt in Hamburg und wird Turnierbotschafterin Ob die Rückkehr des Damen-Tennis am Rothenbaum Anfang Juli vor Zuschauern stattfindet, ist noch offen. Turnierdirektorin Reichel ist optimistisch. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 03.07.2021 | 15:25 Uhr