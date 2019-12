Stand: 05.12.2019 13:59 Uhr

Tennis: Doppelspezialistin Grönefeld beendet Karriere

Tennis-Spielerin Anna-Lena Grönefeld hat am Donnerstag das Ende ihrer Profi-Karriere bekanntgegeben. Die 34-Jährige aus Nordhorn feierte vor allem im Mixed und im Doppel Erfolge. Im Mixed gewann sie unter anderem die Grand-Slam-Turniere in Wimbledon und in Paris. "Dieses kleine Mädchen hatte Träume! Die letzten 18 Jahre durfte sie einen davon leben! Jetzt ist es aber für sie an der Zeit, sich hoffentlich einen anderen Traum, nämlich den einer eigenen Familie, zu erfüllen", schrieb die 34-Jährige in den sozialen Medien unter ein Foto auf dem Tennisplatz aus Kindertagen. In Zukunft wird sie sich verstärkt beim Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB) engagieren.

Zwei Titel bei Grand-Slam-Turnieren

Im Einzel war Grönefeld 2006 bis auf Platz 14 der Weltrangliste vorgestoßen, seit 2012 konzentrierte sie sich ausschließlich auf Doppel und Mixed. Dort holte sie sich 2009 in Wimbledon an der Seite von Mark Knowles (Bahamas) ihren ersten Major-Titel, fünf Jahre später gelang ihr bei den French Open mit dem Niederländer Jean-Julien Rojer der Sieg.

17 Turniersiege auf der WTA-Tour

Gemeinsam mit dem Kolumbianer Robert Farah verlor sie zudem 2016 in Wimbledon sowie ein Jahr später in Paris erst im Finale. Im Doppel errang Grönefeld insgesamt 17 Titel auf der WTA-Tour. Mit ihrer niederländischen Partnerin Demi Schuurs war sie jüngst beim WTA-Finale der besten Tennisspielerinnen der Saison in Shenzhen ins Halbfinale eingezogen.

Rittner: "Sie hat eine tolle Karriere gehabt"

Barbara Rittner, "Head of Women's Tennis" beim Deutschen Tennis Bund (DTB), bedauerte Grönefelds Entscheidung: "Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, noch ein Jahr dranzuhängen. Sie hat eine tolle Karriere gehabt. Es war schön, sie dabeizuhaben und im Team mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich glaube schon, dass wir sie in Zukunft hier und da mal in gewissen Dingen einbinden können“, sagte Rittner.

