Stand: 23.06.2020 14:54 Uhr

Tennis: Djokovic infiziert - Zverev in Selbst-Quarantäne

Nun also auch Novak Djokovic: Der Tennis-Weltranglistenerste ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Als vierter Spieler, der an der von ihm organisierten Adria-Tour in Belgrad und Zardar teilgenommen hat. Der Hamburger Tennis-Star Alexander Zverev hatte zuvor in den sozialen Medien mitgeteilt, das sein Test negativ ausgefallen sei. "Ich entschuldige mich bei jedem, den ich potenziell einem Risiko ausgesetzt habe, weil ich diese Tour gespielt habe", schrieb der Weltranglisten-Siebte. Er begebe sich nun in Selbst-Quarantäne.

Dimitrow, Coric und Troicki infiziert

Zverev hatte am vergangenen Wochenende bei der zweiten Station der von Branchenprims Djokovic organisierten Adria-Tour im kroatischen Zadar aufgeschlagen. Dort waren offenbar keine strengen Hygienevorschriften eingehalten worden. Der Bulgare Grigor Dimitrow und der Kroate Borna Coric wurden inzwischen ebenso positiv getestet wie der Serbe Viktor Troicki, der an der ersten Station in Belgrad teilgenommen hatte. Am Dienstagmittag teilte dann auch Djokovic mit, dass bei ihm und seiner Frau positive Befunde vorliegen. Die Tests seiner beiden Kinder seien negativ, so der 33-jährige Serbe.

Zuschauer ohne Abstand, Party mit freiem Oberkörper

Das Turnier war in die Kritik geraten, weil die Vorsichtsmaßnahmen nicht ernst genommen wurden. Bei den Spielen waren Zuschauer zugelassen, ein Sicherheitsabstand von einem Meter wurde aber nicht eingehalten, wie auf Fernsehaufnahmen zu sehen war. Zudem hatte in der vergangenen Woche ein Video für Wirbel gesorgt, das Djokovic, Zverev und den Österreicher Dominic Thiem auf einer Party in einem Club mit nacktem Oberkörper zeigte.

Harsche Kritik an Djokovic

"Das ist für die gesamte Tennis-Familie eine absolute Katastrophe. Da verstehe ich nicht, in welcher Welt die leben. Einigen ist ihr Erfolg wohl zu Kopf gestiegen", sagte Barbara Rittner, Teamchefin im deutschen Frauentennis, dem "Kölner Stadt-Anzeiger". ATP-Präsident Andrea Gaudenzi verglich Djokovic, Zverev und Co. mit sturen Bengeln. "Es ist ein bisschen so, als würde man seinen Kindern beibringen, immer mit Helm Fahrrad zu fahren. Zuerst sagen sie nein, nein, nein. Erst wenn sie vom Fahrrad fallen, tragen sie den Helm", sagte der Italiener der "New York Times".

