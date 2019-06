Stand: 13.06.2019 17:46 Uhr

Tennis: Brown schlägt topgesetzten Zverev

Auf dieses Achtelfinale hatten die deutschen Tennisfans beim Rasenturnier in Stuttgart hingefiebert - und sie bekamen ein spannendes Dreisatz-Match geboten. Dustin Brown aus Winsen/Aller ist dabei am Donnerstagnachmittag ein echter Coup gelungen, er gewann mit 6:4, 6:7 (3:7) und 6:3 gegen Alexander Zverev. Dem an Position eins gesetzten Hamburger, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, war die fehlende Matchpraxis auf Rasen vor allem in den wichtigen Punkten deutlich anzumerken. Zverev (14 Doppelfehler) verpasste damit auch im dritten Anlauf am Weissenhof das Viertelfinale.

Brown gewohnt trickreich zum Sieg

Der 34-jährige Brown, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, entnervte seinen zwölf Jahre jüngeren Gegner in dem zwei Stunden langen Match mit seinem Netzspiel und holte sich einige Punkte auf spektakuläre Art. "Dreddy" hatte in Stuttgart bereits drei Spiele in den Beinen - und nutzte diesen Vorteil. "Dustin ist einer der gefährlichsten Spieler auf Rasen", hatte Zverev noch im Vorfeld gesagt - er sollte Recht behalten. Nach genau zwei Stunden verwandelte der Publikumsliebling seinen ersten Matchball. "Sehr, sehr weit oben", bewerte er diesen Sieg, sagte Brown noch auf dem Platz. "Ich bin einfach happy, dass ich das gewonnen habe." Im Viertelfinale trifft er entweder auf den kanadischen Shootingstar Felix Auger-Aliassime oder den Franzosen Gilles Simon.

Zverev: Mit Lendl Richtung Wimbledon

Zverev hatte kurz nach den French Open Probleme mit der schnellen Umstellung von Sand auf das edle Grün. Nach dem Match gratulierte der Hamburger seinem Gegner fair: "Gegen Dustin haben schon viele gute Spieler auf Rasen verloren. Ich habe wie immer alles gegeben, aber es war nicht genug." Live dabei war Coach Ivan Lendl, der erstmals seit längerer Zeit wieder in Zverevs Box saß. Der achtmalige Grand-Slam-Turniersieger hatte die Sandplatzsaison wegen einer Allergie verpasst. Sein Schützling schlägt nach der Enttäuschung von Stuttgart kommende Woche in Halle/Westfalen auf, ehe es Anfang Juli ins Tennis-Mekka nach Wimbledon geht.

Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg

































































Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 13.06.2019 | 19:25 Uhr