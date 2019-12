Stand: 29.12.2019 10:52 Uhr

Kein Finale: Kerber verletzt, gibt aber Entwarnung

Auf den großen Schreck folgte die schnelle Entwarnung: Angelique Kerber musste wegen einer Verletzung auf das Finale des Einladungsturniers auf Hawaii gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins verzichten, hält aber an ihren Plänen für die Turniere in Australien im Januar fest. Demnach wird die 31-jährige Kielerin in Brisbane (6. bis 12. Januar) und Adelaide (13. bis 18. Januar) auf die Australian Open in Melbourne (20. Januar bis 2. Februar) antreten.

Kerber verletzt sich beim Aufwärmen mit Kindlmann

Eigentlich sollte der Start in Honolulu den Auftakt für eine rosigere Zukunft geben.

In einer Frustsaison, die die ehemalige Nummer eins der Tennisweltrangliste aus Kiel auf Rang 20 beendete, trennte sie sich schon im Sommer wieder von Coach Rainer Schüttler und war danach ohne festen Trainer unterwegs gewesen. Bei den Turnieren in Asien wurde sie zuletzt interimsweise von Dirk Dier betreut.

Der Neustart mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann auf Hawaii war vielversprechend. In ihrem ersten Match der neuen Saison besiegte die gebürtige Bremerin die Japanerin Misaki Doi glatt in zwei Sätzen und zog damit ins Finale ein. Das fiel dann der Verletzung zum Opfer. Das Aufwärmen mit Kindlmann musste Kerber abbrechen und zog danach für das Endspiel zurück, sodass der Sieg kampflos an die Gegnerin Collins ging. Zur Verletzung gab es zunächst keine Informationen.

Dieses Thema im Programm: Sportreport | 29.12.2019 | 18:05 Uhr