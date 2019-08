Stand: 27.08.2019 13:21 Uhr

Kerber: Trainer oder kein Trainer, das ist hier die Frage

Die verzweifelten Blicke von Angelique Kerber gingen immer wieder in Richtung Tribüne. Doch in der Box der Kielerin bei den US Open saß nur Manager Aljoscha Thron und Mutter Beata. Kein Trainer, der der besten deutschen Tennisspielerin in der ersten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres hätte helfen können. 5:7, 6:0, 4:6 hieß es am Ende gegen die Französin Kristina Mladenovic. Der nächste Tiefschlag für die Schleswig-Holsteinerin in diesem völlig verkorksten Jahr. Hinterher stellten sich viele die Fragen: Wie will Kerber den Weg aus der Krise finden? Und vor allem, mit wem?

"Habe nicht verloren, weil ich keinen Coach habe"

Außer der Kielerin selbst. "Ich habe nicht verloren, weil ich keinen Coach habe", sagte die 31-Jährige trotzig, "da bin ich mir sicher." Ohnehin wirkte sie bei den Nachfragen zu dem Thema genervt. "Ich denke jetzt wirklich überhaupt noch nicht an meinen Trainer", entgegnete die Norddeutsche.

Vor dem gescheiterten Experiment mit dem befreundeten Schüttler hatte sie viele Jahre erfolgreich unter Torben Beltz und später unter Wim Fissette trainiert. Ähnlich gut sollte der nächste Schuss wieder sitzen.

Becker: "Wenn jetzt nicht der Groschen gefallen ist, wann dann?"

Seit der Trennung von Rainer Schüttler im Anschluss an das frühe Aus als Titelverteidigerin in Wimbledon reist Kerber weitgehend alleine durch die Tennis-Welt. Das Ergebnis: Auftakt-Aus in Montreal, Auftakt-Aus in Cincinnati und nun auch das Auftakt-Aus bei den US Open. "Wenn jetzt nicht der Groschen gefallen ist, wann dann?", kritisierte Boris Becker als Experte bei "Eurosport". "Ich mache mir gerade Sorgen um 'Angie' Kerber."

"Sie ist jemand, der Führung braucht"

Auch für Barbara Rittner, Damen-Chefin im Deutschen Tennis Bund (DTB) und viele Jahre eine enge Vertraute von Kerber, liegt die Ursache für die Krise im ausgedünnten Umfeld der deutschen Nummer eins. "Mit Coach hätte sie die Partie nicht verloren", analysierte Rittner. Schon im Vorfeld hatte sie die Linkshänderin zu einem Nachfolger von Schüttler geraten. "So, wie ich 'Angie' kenne, ist sie niemand, der eine längere Zeit alleine sein sollte. Sie ist auf jeden Fall jemand, der Führung braucht." Kerber wollte dies aber keineswegs auf sich sitzen lassen. "Ich lasse mir von niemandem Druck machen", widersprach sie und erklärte: "Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, alleine die Reise zu machen. Ich bin erfahren genug und weiß genau, was auf mich zukommt."

Kerber: "Keine Ahnung, in welche Richtung es geht"

Kerber macht aktuell nicht den Eindruck, als wolle sie auf die Kritiker hören. Ihr Verhalten ähnelte dem nach früheren Niederlagen: schnelle Flucht vom Platz, schnelle Pressekonferenz und dann abtauchen. "Ich werde das jetzt nicht in den nächsten Tagen aus den Emotionen heraus entscheiden", sagte sie. "Ich möchte die richtige Entscheidung treffen." Welche das sein soll, weiß auch die Kielerin derzeit offensichtlich nicht. "Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung es geht und wann eine Entscheidung fällt."

