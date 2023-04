Tausende Jedermänner und ein starkes Elitefeld beim Hamburg-Marathon Stand: 20.04.2023 16:15 Uhr Tausende Hobbyläufer und ein hochkarätig besetztes Elitefeld: Der 37. Hamburg-Marathon am Sonntag wird ein Spektakel der Superlative. Europameister Richard Ringer und Haftom Welday wollen die Olympia-Norm knacken. Der NDR überträgt von 9 bis 12.15 Uhr live.

Unvergessen, wie Ringer im August vergangenen Jahres in der Münchner Hitze zu einem spektakulären Schlussspurt ansetzte und bei den European Championships in 2:10:21 Stunden zum EM-Titel rannte. Ein Moment für die Ewigkeit, doch längst hat der 34-Jährige vom LC Rehlingen den Fokus nach vorne gerichtet. Sein Ziel: die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr.

In Hamburg will der Europameister frühzeitig die Voraussetzungen für die Teilnahme schaffen - und seine Bestzeit angreifen, die seit April 2021 bei 2:08:49 Stunden steht. Die Olympia-Norm liegt bei 2:08:10 Stunden.

Schreibt Haftom Welday sein Lauf-Märchen fort?

Auch Haftom Welday, der 2014 aus der äthiopischen Krisenregion Tigray geflohen war und mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat Paris im Blick. Sollte nun ausgerechnet in der Hansestadt der Olympia-Traum des Wahl-Hamburgers wahr werden, der sich im vergangenen Oktober in Berlin mit seiner Bestzeit von 2:09:06 Stunden für die WM im August in Budapest qualifiziert hat, wäre seine schon jetzt besondere Karriere um ein Kapitel reicher.

Endet die Siegesserie afrikanischer Läufer?

Zu den Favoriten bei den Männern zählen der Kenianer Bernard Koech (2:04:09), Tsegaye Kebede aus Äthiopien (2:04:38) und der Brasilianer Daniel do Nascimento (2:04:51) mit Hausrekorden jeweils unter 2:05 Stunden. "Ich freue mich sehr in Hamburg laufen zu dürfen und auf die flache Strecke. Da kann man gut Tempo gehen", sagte do Nascimento: "Ich werde hier intelligenter laufen als in New York und das Rennen zu Ende bringen."

Beim Marathon durch die US-Metropole vor fünfeinhalb Monaten war er dem Feld früh enteilt und lag sogar auf Weltrekordkurs, musste dann aber nach 32 Kilometern entkräftet aufgeben. Gewinnt der WM-Achte, würde er die seit 2007 währende Siegesserie afrikanischer Läufer beim Hamburger Marathon beenden.

Äthiopierin Tiruye Mesfin peilt Streckenrekord an

Die Meldeliste bei den Frauen führt die Äthiopierin Tiruye Mesfin an, die im vergangenen Jahr in Valencia 2:18:47 Stunden gelaufen war. Damit ist sie die schnellste Marathonläuferin, die je in Hamburg startet - und will den Streckenrekord angreifen. Den hatte ihre Landsfrau Yalemzerf Yehualaw im vergangenen Jahr fulminant auf 2:17:23 Stunden verbessert. Auch bei den Männern hatte es 2022 eine Bestmarke gegeben, als der Kenianer Cybrian Kotut in 2:04:47 Stunden siegte.

Cheforganisator Frank Thaleiser zeigte sich hinsichtlich neuer Bestmarken bei Männern und Frauen jedoch skeptisch. "2022 war außergewöhnlich", betonte er und verwies zudem auf die Wetterprognosen für Sonntag: "Es sind starke Böen angesagt. Das wird schwierig werden." Um die maximale Prämie von je 20.000 Euro einzustreichen, reichen allerdings Siegzeiten von unter 2:07:30 bei den Männern und unter 2:22:00 Stunden bei den Frauen.

Rund 12.000 Meldungen für den Marathon

Lokalmatadorin Tabea Themann, die sich im vergangenen Jahr in Valencia auf 2:33:51 Stunden gesteigert hat, will vor heimischer Kulisse ihren Titel erfolgreich verteidigen und wieder Hamburger Meisterin werden. Insgesamt haben rund 12.000 Läuferinnen und Läufer für den Marathon gemeldet, außerdem mehr als 4.500 für den Halbmarathon und rund 6.300 für die Staffeln.

