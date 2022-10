Tanzen: WM der Standard- und Latein-Formationen am Sonnabend live Stand: 12.10.2022 14:20 Uhr Erstmals seit 1991 tanzen Standard- und Latein-Formationen parallel am selben Ort um die WM-Kronen. Die Titelkämpfe finden am Sonnabend in Braunschweig statt. Der NDR überträgt von 22.25 bis 0.25 Uhr live.

Zwei Jahre in Folge musste der Braunschweiger Tanz-Sport-Club die WM Formationen Standard Corona-bedingt absagen. Nun wollen die Gastgeber das Heimspiel nutzen und den Titel mit ihrer neuen Choreografie "Dancing on the Ceiling" zur Musik von Lionel Richie erstmals seit 2014 wieder nach Braunschweig holen. "Es war zuletzt immer sehr knapp, wir haben es verdient", sagte Chefcoach Rüdiger Knaack dem NDR. Der gebürtige Hamburger ist seit einigen Monaten auch Bundestrainer und hat seine "Löwen" bereits zu zehn Weltmeister-Titeln geführt.

Das BTSC-Team zählt wie fast immer in den vergangenen 30 Jahren zu den Top-Favoriten. Zumal die russischen und belarussischen Teams wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine ausgeschlossen sind. Österreich und die aufstrebenden Göttinger hat Knaack als härteste Konkurrenz vor allem auf dem Zettel. Der Rekordweltmeister aus Ludwigsburg (elf Titel) schaffte die Qualifikation nicht.

Zeitplan Abendveranstaltung in der Volkswagen Halle: 19 Uhr: Eröffnungszeremonie mit Vorstellung der Formationen + Wertungsrichter

19.25 Uhr: Zwischenrunde Latein

20.40 Uhr: Zwischenrunde Standard

22.20 Uhr: Finale Latein

23.15 Uhr: Finale Standard

Grün-Gold-Club greift nach zwölftem WM-Titel

Rein organisatorisch ist die WM für die Veranstalter ein Kraftakt. Denn nicht nur kämpfen 15 Teams um den Standard-Titel, 14 Mannschaften tanzen zudem um die Latein-Krone. Haushoher Favorit ist erneut das erfolgsverwöhnte Tanzsport-Team vom Grün-Gold-Club Bremen, das seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen und damit das Dutzend an WM-Gold vollmachen möchte. Anders als die Standard-Formationen konnten die Latein-Tänzer 2021 in Bremen ihren Weltmeister küren.

Die österreichische Formation vom HSV Zwölfaxing war im Mai bei der EM hinter Bremen Zweiter geworden und dürfte auch diesmal vorne mitmischen. In Abwesenheit der russischen Konkurrenz kann sich der Grün-Gold-Club aber wohl nur selbst schlagen.

