Tanz-WM: Grün-Gold-Club Bremen bereit für den nächsten Coup Stand: 13.10.2022 10:34 Uhr Die erfolgsverwöhnte Lateinformation vom Grün-Gold-Club Bremen könnte am Sonnabend in Braunschweig (ab 22.25 Uhr live im NDR) das Dutzend bei den WM-Titeln voll machen. Mit dabei war stets ein kleiner, gestreifter Freund.

von Christian Görtzen

Zumeist ist "Tiger" dann, wenn es um alles geht, dort zu finden: liegend unterhalb eines Lehnstuhles, mit dem Kopf zwischen den unablässig wippenden Füßen seines Behüters Roberto Albanese. Die Schnauze ganz nah dran am Parkett, auf dem nicht weit davon entfernt acht Frauen und acht Männer vom Grün-Gold-Club Bremen in zum Teil atemberaubendem Tempo und dabei doch voller Anmut über die Tanzfläche wirbeln. Acht Paare - eine Einheit.

Elf WM-Titel sind es auch für "Tiger" schon

Der Plüschtiger ist das Maskottchen des elfmaligen Lateinformations-Weltmeisters. In der Ära Albanese ist er schon immer als Teammitglied gesetzt - seitdem der gebürtige Bremer einst seine erste Choreografie zur Musik von "Tiger" Tom Jones entwickelt hat.

Weitere Informationen Tanzen: WM der Standard- und Latein-Formationen am Sonnabend live Bremen und die Gastgeber aus Braunschweig zählen zu den Top-Favoriten. Der NDR überträgt ab 22.25 Uhr live. Video-Livestream

"Der Tiger ist von Anfang an dabei, seitdem ich diese Mannschaft trainiere", sagte der 49 Jahre alte Trainer vor Jahren dem "Weser-Kurier". "Den haben wir damals in der allerersten Mannschaft, die ich in Bremen trainiert habe, auf dem Jahrmarkt bekommen. An der Schießbude." Elf WM-Titel sind es folglich auch für "Tiger" schon. Am Sonnabend will der Grün-Gold-Club in Braunschweig das Dutzend voll machen. Und was sollte da denn gerade in diesem Jahr, dem "Jahr des Tigers" im chinesischen Horoskop, schiefgehen?

Trainerin Albanese warnt vor Übermut

Für Uta Albanese, die mit ihrem Ehemann Roberto das Team trainiert, gibt es allerdings keinen Automatismus. "Vorprogrammiert ist gar nichts. Wir müssen das Turnier erst einmal tanzen und unsere Leistung aufs Parkett bringen", sagte sie "Radio Bremen". "Insofern sind wir mit Prognosen immer vorsichtig - auch, weil wir da abergläubisch sind. Wir sind auf jeden Fall bereit und die Mannschaft ist fit. Es sieht also ganz gut aus."

Russland von der WM ausgeschlossen

Zumal die größte Konkurrenz aus Russland wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine von den Titelkämpfen ausgeschlossen ist. Die Formation vom HSV Zwölfaxing komme ihrem Team aktuell sicherlich am nächsten, so die Trainerin. "Das war schon bei der Europameisterschaft im Mai ersichtlich, als sie hinter uns Zweiter wurden", sagte Uta Albanese. Auch vor fünf Monaten waren es somit die Bremerinnen und Bremer, die feierten. Und mittendrin, von allen immer wieder geknuddelt und geherzt - "Tiger".

VIDEO: Zwischen Leidenschaft und Leid: Das ukrainische Tanzteam Adagio (3 Min)

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 11.10.2022 | 22:25 Uhr