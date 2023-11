Tanz-DM im Stream: GGC Bremen und Braunschweiger TSC sind Meister Stand: 11.11.2023 23:14 Uhr Bei den Deutschen Meisterschaften der Latein- und Standard-Formationen in Braunschweig haben sich die Favoriten durchgesetzt. Grün-Gold-Club Bremen und Gastgeber Braunschweiger TSC sind erneut Meister. Buchholz fährt sensationell zur WM. NDR.de zeigt die Entscheidungen im Stream.

Am Ende war nur noch Jubel: beim Grün-Gold-Club Bremen, aber gefühlt noch mehr bei Blau-Weiss Buchholz. Mit 33,96 Punkten im Finale für eine tolle Darbietung ihrer neuen Choreografie "Freedom and Peace" sicherten sich die Bremer am Samstagabend ihren 18. deutschen Meistertitel und fahren als Mitfavorit zur Latein-WM am 18. Dezember in Hongkong.

"Ich bin mega glücklich und stolz." Grün-Gold-Trainer Roberto Albanese

Buchholz klagt, wird Zweiter und fährt zur WM

Dort wird nun auch Buchholz dabei sein, das sich mit 32,11 Punkten für die Choreo "Made to Love" die Vize-Meisterschaft sicherte. Die Blau-Weiss-Paare flippten förmlich aus, als klar war, dass sie Zweiter sind. Verständlich, denn bis Freitagabend hatte noch die TSG Bremerhaven das WM-Ticket im wahrsten Sinne des Wortes in der Tasche.

Endstand DM der Formationen Latein und Standard: Latein:

1. Grün-Gold-Club Bremen (Musik: Freedom and Peace), 33,96 Punkte

2. Blau-Weiss Buchholz A (Musik: Made to Love), 32,11 Punkte

3. TSG Bremerhaven A (Musik: Top Gun), 31,23 Punkte

4. TSG Bietigheim A (Musik: Heart and Soul), 30,07 Punkte

Standard:

1. Braunschweiger TSC A (Musik: Dancing on the Ceiling), 34,48 Punkte

2. TC Ludwigsburg A (Musik: Barcelona 2.0), 32,22

3. Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A (Musik: A Sky full of Stars), 31,76 Punkte

4. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A (Musik: Power - Emotion - Energy - Passion), 31,75 Punkte

Dann gab das Sportgericht des Deutschen Tanzsportverbandes der Klage von Blau-Weiss Buchholz gegen eine vorzeitige WM-Nominierung der TSG statt und der "normale" Qualifikationsmodus, mit dem DM-Zweiten als WM-Teilnehmer, trat wieder in Kraft. Der heißt nun Buchholz, während Bremerhaven, das bereits Flüge für den Trip nach Asien gebucht hat, nur der bittere Rang drei bleibt.

Buchholz-Trainerin Katherina Becker konnte ihr Glück kaum fassen. "Wie furchtlos das Team heute getanzt hat. Ich habe so viel Respekt dafür", sagte sie im NDR Interview und ging auch auf die Klage ein. "Wir wollten immer, dass es für alle Teams ein offener Wettkampf ist."

Wieder ein Heimsieg für den Braunschweiger TSC

So viel Drama hatte die Standard-Konkurrenz nicht zu bieten, dafür aber einen herausragenden Sieger. Für die bestechend harmonische Darbietung der Choreografie "Dancing on the Ceiling", einer Hommage an Lionel Richie, heimste der Braunschweiger TSC 34,48 Punkte ein und gewann verdient den Titel. Der Weltmeister verwies Ludwigsburg auf Rang zwei.

