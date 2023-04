Stand: 07.10.2012 17:28 Uhr Surf-Weltcup: Wind, Wellen und Partynächte von Simone Steinhardt

Der Windsurf-Weltcup auf Sylt ist wie ein Magnet: Jahr für Jahr zieht das Event Hunderttausende Besucher in seinen Bann. Etwa 200.000 "pilgerten" dieses Jahr an den Brandenburger Strand - und sie bekamen fast täglich hochklassigen Wassersport zu sehen. Das war 2011 noch anders - da mussten die Sportler wegen der Flaute während des gesamten Weltcups an Land bleiben. Dieses Mal konnten die weltbesten Surfer jedoch ihr ganzes Können unter Beweis stellen - unter anderem bei der Night Session. Etwa 18.000 begeisterte Besucher erlebten am Samstagabend eine spektakuläre Wellenreiter-Show in der Dunkelheit. Nur der Uferbereich war beleuchtet, als Vizeweltmeister Victor Fernandez Lopez, Ricardo Campello, Alex Mussolini und Dany Bruch ihre Brettartistik in der tosenden Nordsee zeigten.

Der Surfcup rockt auch nachts

Während manch einer der Schaulustigen nur wegen der legendären Partynächte anreist, genießen andere das "Gesamtpaket" des Weltcups. "Wir schauen uns die Surfer an, gehen spazieren und abends wird gefeiert", sagen Hede, Steffi und Alexandra aus Hamburg. Am Sonntag hatte das Partyvolk zum letzten Mal die Gelegenheit, im Veranstaltungszelt die Nacht zum Tag zu machen.

Träume erfüllen sich - Träume platzen

Glück und Enttäuschung - beides liegt beim Treffen der Weltelite dicht beieinander. Windsurflegende Björn Dunkerbeck hatte besonders viel Pech. Gleich im ersten Lauf schied er unglücklich aus, im zweiten Durchgang stürzte er nach einem Mastbruch. "Im nächsten Jahr komme ich wieder auf meine Insel. Und dann werde ich gewinnen", verspricht die Nummer eins der Weltrangliste. Auch Leon Jamaers Traum von der Top Ten-Platzierung erfüllte sich nicht - der Kieler landete auf dem 13. Rang. Vincent Langer hingegen ist überglücklich. Sein Ziel, es unter die besten 20 zu schaffen, erreicht er mit Platz 13 im Slalom. "Das ein überragendes Gefühl", strahlt der Norddeutsche. "Außerdem ist die Atmosphäre hier fantastisch. So viele Zuschauer haben uns angefeuert, es wurde abgeklatscht, wenn wir aus dem Wasser kamen. Das ist fast wie in einem Stadion", fügt er begeistert hinzu.

Philip Köster - der strahlender Sieger

Philip Köster krönte seinen sportlichen Erfolg am letzten Wettkampftag mit dem heiß ersehnten Sieg im Wellenreiten. Ein Titel, der dem erst 18-Jährigen bislang in seiner Sammlung fehlte. "Das ist einfach der Hammer. Besser hätte mein Jahr nicht enden können", kommentierte der zweifache Weltmeister die Erfüllung seines großen Traums. Er erhält für seinen Sieg 6.000 Euro Preisgeld.

