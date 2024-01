Sterne des Sports: Turn-Klubb zu Hannover und Hamburger Feuerwehr ausgezeichnet Stand: 29.01.2024 12:57 Uhr Bei der 20. Verleihung der Sterne des Sports sind am Montag in Berlin auch zwei Vereine aus dem Norden ausgezeichnet worden. Der Turn-Klubb zu Hannover kam auf Platz zwei, die Betriebssportgruppe der Hamburger Feuerwehr auf Rang drei.

Sieger beim Bundeswettbewerb wurde der LAC Eichsfeld aus Thüringen. Der Preis wird für herausragende soziale Projekte in Sportvereinen vergeben. In jedem Jahr gibt es jeweils einen Sieger in den 17 Landesverbänden. Unter diesen 17 werden dann die drei Erstplatzierten ausgewählt. Veranstaltet wird die Wahl vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).

Der Turn-Klubb zu Hannover setzt sich gegen die Engpässe bei Schwimmangeboten für Kinder ein. Kostenlose Anfängerschwimmkurse und der Aufbau einer nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen, Kitas und Schulen soll Kinder zum Schwimmenlernen motivieren.

Die Betriebssportgruppe der Feuerwehr Hamburg organisiert ehrenamtlich Aktivitäten, zum Beispiel den Wettkampf "Toughest Jugendfeuerwehr Alive" und die "Hamburg FireFighter Games" - beides in Deutschland einmalig. Dabei geht es viel um körperliche und geistige Fitness für kraftraubende Einsätze, aber auch darum, Feuerwehr-Nachwuchs zu finden.

Bundeskanzler Scholz überreicht Auszeichnungen

Die Preise wurden in Berlin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) überreicht. Der Sieger erhielt 10.000 Euro, die beiden Clubs aus Norddeutschland jeweils 5.000.

