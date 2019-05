Stand: 06.05.2019 11:00 Uhr

Sprungbrett Deutschland: Der Traum vom Profi-Basketball von Andreas Bellinger, Fabienne Hurst, Patrick Wulf

Wenn es mit der Karriere in der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht recht klappen will, suchen viele Basketballer aus den USA ihr Glück jenseits des Atlantik. Doch Traum und Wirklichkeit trennen mitunter Welten, wie das Beispiel des 23 Jahre alten Brandon Roberts zeigt. Was ist geblieben vom Streben nach Geld, Ruhm und Ehre nach einem Jahr in Deutschland? Sind die Shooters aus dem niedersächsischen Neustadt am Rübenberge zu seinem Sprungbrett geworden?

So sieht sie wohl aus, die oft zitierte Kehrseite der Medaille. Ein gefeierter Star im Rampenlicht der Profiliga NBA ist Brandon Roberts (bislang) nur in seinen Träumen. "Für manche Leute bedeutet Basketball alles - und ich bin einer von ihnen", sagt der 23-Jährige aus Alabama im Herzen der amerikanischen Südstaaten.

Sportclub Story: Der Traum vom Profi-Basketball







Als Hoffnungsträger haben ihn die Shooters aus Neustadt am Rübenberge verpflichtet. Ein "vernünftiger Point Guard" (Trainer Allen Smith) musste es sein, der dem Regionalliga-Vizemeister nicht weniger als den Aufstieg in die Zweite Bundesliga garantieren sollte. Doch die Realität in der niedersächsischen 44.000-Einwohner-Provinz präsentierte sich anders. Ruhm und Ehre blieben im Abstiegskampf auf der Strecke; und bei einem monatlichen Salär von 900 Euro vorerst auch seine Idee: "Ich will vom Basketball leben - und zwar gut."

Willoughbys schwierige Suche nach Talenten



Marvin Willoughby kennt die Enttäuschung, wenn es mit der großen Karriere in der NBA nicht so klappt wie bei seinem Freund Dirk Nowitzki. Auch er wollte auf den Spuren eines Michael Jordan, LeBron James oder Kobe Bryant wandeln. "Aber ich war technisch wohl nicht gut genug", sagt der ehemalige deutsche Nationalspieler, der als Macher der Hamburg Towers reüssiert und mit diesen jüngst den Aufstieg in die Bundesliga feierte. In Las Vegas sucht er alljährlich bei der sogenannten "SummerLeague" nach Talenten. Mal mit Erfolg: Beau Beech und Drew Barham stehen aktuell im Towers-Kader. Manchmal passt es aber nicht. Willoughby: "Du willst keinen Spieler, der sagt: Ich bin hier der Star, küsst meine Füße."

"Blind Date" in Neustadt

Brandon Roberts sind derlei Allüren fremd. Er würde gerne bei den Towers spielen. Irgendwann vielleicht. Bei jedem Heimspiel füllen 3.400 Fans die Halle im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, die Spieler sind gefeierte Stars. Für ihn reichte es nur für die Erste Regionalliga. Zu einem "Blind Date" sozusagen, denn weder er noch die Shooters kannten sich, bevor ein Mittelsmann alles klargemacht hatte. "Er hat gesagt: Freu' dich nicht zu früh", erzählt Roberts und ergänzt halb ernst und halb im Spaß: "Vielleicht finde ich hier ja meine Frau." Mit der Mutter seiner kleinen Tochter Giana ist er nicht mehr liiert. Und auch die Hoffnung, nach dem College Basketballprofi zu werden, hatte er eigentlich schon abgehakt. Bei der Arbeit im Baumarkt keimte der Traum aber wieder auf. Als ihm der sparsam dotierte Vertrag angeboten wurde, sagte er ohne lange zu überlegen zu.

Ein Winzling unter Riesen

"Für die NBA werden jedes Jahr nur 60 Nachwuchsspieler ausgesucht. Etwa 30 spielen dann direkt", sagt Willoughby. Wer nicht zu dieser Elite gehört, bewirbt sich für Clubs in der ganzen Welt. "Wenn du nach Europa kommst, geht es immer darum, sich hochzuarbeiten", sagt Roberts. Eine besondere Herausforderung angesichts seiner 1,78 Meter Körpergröße, was ihn zwischen den Riesen unter den Körben als Winzling erscheinen lässt. Aber auch der geniale Aufbauspieler John Stockton von den Utah Jazz, der im "Dream Team" zweimal olympisches Gold in Barcelona 1992 und Atlanta 1996 geholt hat, war nur sieben Zentimeter größer.

Hohe Ansprüche im Discountgeschäft

"Ich bin hier auf einer Mission", sagt Roberts. Klingt pathetisch, ist es aber kaum. Sein Weg ist eher steinig, führt nicht in die Hochburgen der Bundesliga, sondern in die Provinz nach Langenhagen, Stade oder Rendsburg. Keine Cheerleader, keine Besuchermassen wie in der NBA oder bei den College-Meisterschaften, die jedes Jahr mehr als 20 Millionen TV-Zuschauer verfolgen. Dafür aber hohe Ansprüche an die Basketball-Legionäre, die in einer Art Discountgeschäft Großes leisten sollen. Roberts trifft seinen US-Kollegen Pierce Cumpstone, der in derselben Liga für die Rendsburg Twisters spielt. "Ich will beweisen, dass ich die richtige Wahl war", sagt der 25-Jährige aus Ohio. Dafür nimmt er einiges in Kauf. "Wenn du krank wirst oder dich verletzt, kann das Team dich zurück in die USA schicken." So was stehe in manchen Verträgen. "Die Amis müssen punkten", heißt es auf der Fan-Tribüne.

Deutschland ist ein Kulturschock

"Für die meisten Spieler ist das Leben in Deutschland ein Kulturschock", gibt Willoughby zu bedenken. "Am Ende geht es darum: Werden sie damit klarkommen?" Brandon Roberts hatte noch nie seinen Bundesstaat verlassen - noch nicht einmal allein gelebt. In Neustadt verließ er nach ein paar Monaten die Spieler-WG und zog in eine kleine, spartanisch eingerichtete Wohnung. "Sie räumen nicht so gerne auf", sagt er über seine Mitspieler. Für die Miete arbeitet er nebenher ein paar Stunden mehr als Trainer. Weniger Stress, dafür aber noch mehr allein. "Ich vermisse mein Zuhause, meine Familie, meine Tochter", gibt Roberts zu.

Willoughby: "Sie haben die Chance"

Zum Spiel in Hamburg-Eimsbüttel fährt er schon einen Tag früher in die Hansestadt und landete prompt in der falschen. "Ein Anfängerfehler", sagt er nach der Irrfahrt nach Bremen: "Lasst mich erstmal in der Bundesliga durchstarten, richtig Geld verdienen, dann kann ich nach Hamburg ziehen." Noch aber ist er nur Tribünengast bei einem Heimspiel der Towers. Und beginnt abermals zu träumen: Entdeckt zu werden von solch einem Verein, aufzusteigen, immer weiter - bis in die NBA. Die Towers als Sprungbrett in die beste Liga der Welt? "Es kann funktionieren", sagt Willoughby. Auch wenn es nicht unbedingt wahrscheinlich sei. "Den Traum muss man ihnen nicht kaputt machen. Sie haben die Chance."

Kritik und Leere im Portemonnaie

Zurück in der Shooters-Welt trifft Roberts die ganze Wucht der Kritik. "Der Typ von der Lokalzeitung meint, dass ich die Erwartungen nicht erfülle, die Teamleistung negativ beeinflusse", erzählt er. Auch der Club scheint nicht zufrieden zu sein. Nichts deutet auf einen Anschlussvertrag hin, geschweige denn auf einen Wechsel in eine höhere Liga. "Meine Situation ist nicht wirklich schlecht", sagt er, obwohl nach Abzug der finanziellen Unterstützung für seine Tochter und Ex-Frau kaum Geld im Portemonnaie bleibt. "Die Zeit wird kommen, in der ich genug Geld habe zum Ausgeben."

Abschied mit Wehmut

Bei den Shooters in Neustadt am Rübenberge ist nach der Saison aber Schluss. Wenigstens den Abstieg haben sie verhindert. "Für mich ist es wichtig, dass ich so weit weg von Zuhause durchgehalten und immer hart an mir gearbeitet habe", sagt Roberts. Ein bescheidenes Fazit sicherlich. "Ich würde schon wiederkommen, aber nur, wenn es mehr Gehalt gibt - und ich meine Familie mitbringen darf." Der Traum lebt weiter. Trainer Allan Smith ("Er hat einen super Job gemacht") und die Mitspieler würden ihn mit offenen Armen empfangen. "Die Amerikaner waren immer arrogant, Brandon aber nicht", sagt Mubarak Salami: "Ein super Junge. Wirklich." Brandon Roberts kauert derweil ein letztes Mal auf seinem Platz in der Umkleide und resümiert: "Es tut richtig weh, zu gehen. Wow, was für ein Jahr."

