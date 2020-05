Stand: 03.05.2020 13:19 Uhr

Springreiterin Meyer-Zimmermann: Waldenau statt Tokio

Eigentlich hätten für Janne Friederike Meyer-Zimmermann nun die Wochen der Wahrheit angestanden. Im Kampf um ein Olympia-Ticket wollte die im schleswig-holsteinischen Pinneberg beheimatete Springreiterin mit ihrem elfjährigen Schimmel Buettner’s Minimax auf nationalen und internationalen Turnieren punkten, um Bundestrainer Otto Becker von einer Nominierung für die Tokio-Spiele zu überzeugen. Das Derby vor ihrer Haustür in Horn sowie das Chio in Aachen in diesem Monat wären dafür wohl von entscheidender Bedeutung gewesen. Doch Meyer-Zimmermanns Pläne sind längst Makulatur, weil der gesamte Turniersport wegen der Coronavirus-Pandemie auf unbestimmte Zeit zum Erliegen gekommen ist. Und Olympia wurde bekanntermaßen ja auch um ein Jahr verschoben.

Der 39-Jährigen bleibt somit nichts anderes übrig, als auf ihrem eigenen Hof im Pinneberger Ortsteil Waldenau zu trainieren und sich auf den Tag X vorzubereiten - die mögliche Saisonfortsetzung.

Kein Reitunterricht und Pferdeverkauf - keine Einnahmen

Der Traum von Olympia, er ist erst einmal geplatzt. Für die viermalige deutsche Meisterin und Mannschaftswelt- und Europameisterin eine schwierige Situation, wie sie im Gespräch mit dem Schleswig-Holstein-Magazin des NDR Fernsehens erklärt: "Man hatte so seine Ziele. Wenn die wegbrechen, muss man sich eben wieder Ziele fürs Training setzen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach." Einfach ist es für die 39-Jährige und ihren Mann Christoph Zimmermann derzeit auch nicht, den gemeinsamen Hof und die sechs Angestellten zu unterhalten. Denn Reitunterricht ist wegen der Corona-Abstandsregeln momentan nicht gestattet. Und Abnehmer für die zum Verkauf stehenden Pferde finden sich aktuell ebenfalls nicht.

Der daraus resultierende finanzielle Verlust ist erheblich, sodass sich die Springreiterin Gedanken gemacht hat, wie sie wieder Kunden gewinnen kann: "Man kann sich bestimmte Sachen aus dem Einzelhandel abschauen und sagen: Passt auf, wenn ihr ein Pferde jetzt kauft, reicht es auch, wenn ihr es entweder in zwei Stufen bezahlt oder erst im nächsten Jahr. Oder ihr mietest oder least es."

"Eine Situation, in der man vieles hinterfragt"

Mit dem eigenen Hof samt der vielen Pferde und sechs Angestellten einigermaßen glimpflich durch die Krise zu kommen - hat für die 39-Jährige neben der Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Familie Priorität. Sie selbst ist durch Sponsoren-Verträge finanziell abgesichert und sagt daher: "Es gibt in diesen Zeiten viele Menschen in weitaus schlimmeren Situationen." Die Pinnebergerin sieht in der aktuellen Lage auch eine Chance. "Ich glaube, das ist so eine Situation, in der man vieles auch hinterfragt und dazu kommt, sich auf das Wesentliche zu besinnen", erklärte sie. Die Gesundheit der Familie sowie der Freunde, so Meyer-Zimmermann, seien schließlich das höchste Gut. Die Gedanken an ihren (vorerst geplatzen) Olympia-Traum sind momentan in den Hintergrund gerückt. "Aber ich hoffe natürlich, dass ich mit meinen Pferden irgendwann wieder zu Turnieren fahren kann", schloss sie.

