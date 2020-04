Stand: 15.04.2020 17:15 Uhr

Sport in Not: "Es gibt schon größere Schäden"

Der Sportökonom Christoph Breuer sieht zahlreiche Sportarten abseits des Fußballs durch die Corona-Krise stark gefährdet und empfiehlt den Ligen eine Aussetzung der Abstiegsregelungen "in den nächsten drei bis vier Jahren". Ein Abstieg in eine untere Liga sei "mit einem zusätzlichen finanziellen Schock verbunden und bedeutet für viele Vereine, die das unter normalen wirtschaftlichen Bedingungen schaffen würden, in der heutigen Zeit den Genickbruch", sagte der Professor der Sporthochschule in Köln im Gespräch mit NDR Info.

Mehr Finanzsicherheit in geschlossenen Ligen

Es solle sich um eine temporäre Umstellung handeln, denn für das europäische Sportverständnis sei die Auf- und Abstiegsregelung "so etwas wie das Salz in der Suppe". Geschlossene Ligen wie beispielsweise in den USA gäben allerdings "viel mehr Finanzsicherheit. Und wenn es um die Frage geht, wie können diese Profi-Spielbetriebe am Leben erhalten werden, dann muss jede Facette auf den Prüfstand gestellt werden", betonte Breuer. Das könne auch für den Fußball gelten ("Wir müssen auch hier alle Hebel in Bewegung setzen, um weitere finanzielle Gefährdungen zu vermeiden"), vor allem aber "für sogenannte Sportarten der zweiten Reihe, also hinter Fußball".

"Man wird bei einigen Sportarten wirklich bangen müssen, ob der Profi-Spielbetrieb so aufrechterhalten werden kann, oder ob wir nicht in wenigen Sportarten quasi einen Sprung machen in vergangene Zeiten, wo sie rein auf einem höheren Amateurlevel ausgeübt wurden." Sportökonom Christoph Breuer

"Jede weitere Woche ist fatal"

Eventabhängige Einzel- sowie Mannschaftssportarten wie Handball, Basketball, Volleyball oder Eishockey seien von der Corona-Krise vor allem deshalb besonders stark betroffen, da das Ticketing etwa ein Viertel oder sogar mehr der Einnahmen ausmache. Breuer: "Es gibt mittlerweile schon größere Schäden. Es ist keine Frage mehr, wieviel Zeit man noch hat, ohne dass nachhaltige Schäden eintreten, sondern das Ausmaß der Verwüstung wird nur größer, je länger Kontaktsperre und Verbote von Großveranstaltungen eben anhalten. Jede weitere Woche ist fatal."

