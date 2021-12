Sportler des Jahres: Krönender Abschluss für Alexander Zverev Stand: 19.12.2021 22:30 Uhr Alexander Zverev ist Deutschlands Sportler des Jahres 2021. Der Olympiasieger aus Hamburg gewann die traditionsreiche Wahl unter Sportjournalisten und wurde am Sonntagabend im Kurhaus Baden-Baden geehrt - als erster Tennisspieler seit 30 Jahren.

Zverev gewann die Abstimmung nach einem herausragenden Jahr mit Olympia-Gold, zwei Masters-Titeln und dem Gewinn der ATP Finals mit deutlichem Vorsprung. Der 24-Jährige tritt die Nachfolge von Leon Draisaitl (Eishockey) an, für das deutsche Tennis ist es die erste Auszeichnung bei den Männern seit Michael Stich im Jahr 1991. Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock aus Bremen und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Weitere Informationen Jetzt abstimmen: Wer ist Ihr Nordsportler des Jahres? Große Leistungen, Überraschungen und Siege: Das Olympia-Jahr 2021 war voller Höhepunkte. Stimmen Sie ab: Wer ist Ihre Nordsportlerin oder Nordsportler des Jahres? mehr

Hattrick für Weitspringerin Maleika Mihambo

Sportlerin des Jahres 2021 ist Weitspringerin Maleika Mihambo - für die Olympiasiegerin von Tokio war es die dritte Wahl in Folge. Sie setzte sich vor den Olympiasiegerinnen Aline Rotter-Focken (Ringen) und Ricarda Funk (Kanuslalom) durch. Mannschaft des Jahres ist der Bahnrad-Vierer der Frauen, der ebenfalls Olympia-Gold holte. Er landete vor der Dressur-Equipe und den Tischtennis-Männern mit Dimitrij Ovtcharov. Der Hamelner sicherte sich mit dem Team Olympia-Silber und dazu im Einzel Bronze. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres wurde Ovtcharov Vierter.

VIDEO: Malaika Mihambo - Mein langer Anlauf zum Gold (59 Min)

Zverevs Ziel für 2022: Grand-Slam-Triumph

Zverev gelang in diesem Sommer etwas, das weder Stich noch Boris Becker in ihren erfolgreichen Karrieren geglückt war: der Triumph im olympischen Herren-Einzel. "Die Goldmedaille bei Olympischen Spielen ist das Größte, was man im Sport erreichen kann. Da kann ein Grand Slam nicht mithalten, auch ein anderes ATP-Turnier nicht - es ist einfach so", sagte Zverev nach dem Triumph in Tokio.

Der Hamburger will in der kommenden Saison, die schon im Januar mit den Australian Open den ersten Höhepunkt bereithält, seinen ersten Grand-Slam-Sieg feiern, den er sich schon so lange wünscht. "Ich kann nur eins sagen: Ich werde dafür alles tun", hatte Zverev schon vor der Wahl zum Sportler des Jahres erklärt. Ein weiteres großes Ziel: als zweiter Deutscher nach Becker die Nummer eins der Welt zu werden.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 19.12.2021 | 22:50 Uhr