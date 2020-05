Stand: 13.05.2020 11:55 Uhr

Vor Meisterturnier: BG Göttingen gehen die Spieler aus

Basketball-Bundesligist BG Göttingen muss erneut den Abgang eines prominenten Spielers aus den USA verkraften. Nach Dylan Osetkowski und Adam Waleskowski wird auch Spielmacher Kyan Anderson nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen und somit auch beim geplanten Meisterturnier in München fehlen. "Kyan Anderson wird nicht zurückkommen", sagte Trainer Johan Roijakkers der Zeitung HNA. Mit durchschnittlich 15,7 Punkten und einer Saison-Bestmarke von 35 Zählern in einem Spiel (2. Januar gegen Frankfurt) gehörte Anderson zu den auffälligsten Spielern der Liga.

Basketball hofft auf erhöhte Aufmerksamkeit

Die Basketballer geben ihre Saison noch nicht auf. Geplant ist ein Turnier mit zehn Teams, drei Wochen an einem Ort, ohne Fans. Der Aufwand ist riesig, doch die BBL will eine große Chance nutzen.







Um für das mögliche Turnier in München konkurrenzfähig zu sein, benötigt Coach Roijakkers Nachverpflichtungen auf der Spielmacher- und Center-Position. "Es muss sehr schnell gehen", forderte der Niederländer.

Saison soll mit Turnier in München beendet werden

Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison mit zehn Teams in zwei Fünfer-Gruppen und anschließenden Play-offs in München beenden. Göttingen würde in der Gruppe A auf den FC Bayern, Crailsheim, Oldenburg und Ulm treffen. Noch steht aber die Genehmigung von Politik und Behörden aus. Die Pläne sehen vor, dass das Turnier am Wochenende 6./7. Juni beginnt und das Final-Rückspiel am 28. Juni stattfindet.

