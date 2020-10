Speedklettern in Hamburg: In Windeseile die Wand hoch Stand: 27.10.2020 12:22 Uhr Schneller, höher, früher oben - darum geht es beim Speedklettern. Am Sonntag finden in der Hamburger Europa-Passage die deutschen Meisterschaften statt. Der NDR überträgt die Titelkämpfe ab 15.55 Uhr im Livestream.

von Christian Görtzen

Nach dem Startsignal bricht sich die Energie Bahn. Beinahe katapultartig schnellen die unter Anspannung stehenden Körper nach oben. Die mit Magnesium eingeriebenen Hände fassen die ersten Haltegriffe, um nur den Bruchteil einer Sekunde später wieder loszulassen und durch Zugkraft den nächsten Griff etwas höher zu packen. Die Füße fliegen dabei so spielerisch leicht über die Haltepunkte, als wäre es ganz natürlich, den Menschen eine 15 Meter hohe vertikale Wand hochzutragen.

Das alles geht so rasch, dass es einem fast den Atem raubt. Der Iraner Reza Alipourshenazandifar hält mit 5,48 Sekunden den Weltrekord, Sebastian Lucke (Bietingen) mit 6,40 Sekunden den deutschen Rekord. Der nationalen Bestmarke könnten die Schnellsten der Schnellen am Sonntag (ab 15.55 Uhr im Livestream bei NDR.de) in der Europa-Passage in der Hamburger Innenstadt nahe kommen, schließlich wird dort dann ohne Publikum die Deutsche Meisterschaft Speed ausgetragen.

DAV-Sportdirektor: "Hervorragendes Hygienekonzept"

Die Durchführung des Wettbewerbs habe man sich in Zeiten der Corona-Pandemie "gründlich überlegt und alle Argumente gegeneinander abgewogen. An erster Stelle steht die Gesundheit und Sicherheit unserer Athletinnen und Athleten und aller Beteiligten", sagte Martin Veith, Sportdirektor des veranstaltenden Deutschen Alpenvereins.

"Da wir eine Sondergenehmigung der Stadt Hamburg zur Durchführung der Veranstaltung bekommen haben, können wir davon ausgehen, dass wir mit unserem hervorragenden Hygienekonzept diese Sicherheit auch bieten können. Aus diesem Grund werden wir zum jetzigen Zeitpunkt an unserem Plan festhalten und freuen uns auf einen spannenden Wettkampf mit Spitzenzeiten von Deutschlands schnellsten Athletinnen und Athleten."

Drei norddeutsche Trümpfe bei DM in Hamburg

Diesem Kreis gehören auch einige Norddeutsche an. Die 16-jährige Nuria Brockfeld (DAV Osnabrück) hat im vergangenen Jahr bei der EM Lead/Speed in Woronesch (Russland) die Goldmedaille bei der B-Jugend gewonnen. Die Niedersächsin war im vergangenen Jahr in der Europa-Passage schon bei den offenen Norddeutschen Meisterschaften dabei. Seinerzeit hatte sie im Frauenfinale gegen die Hildesheimerin Marlene Aselmeier, die auch jetzt bei der DM zum Kreis der Favoritinnen zählt, knapp das Nachsehen.

Bei den Männern heißt der Medaillenkandidat aus norddeutscher Sicht Thorben Perry Bloem. Der Braunschweiger hatte 2019 in Hamburg mit der Zeit von 7,511 Sekunden seinen damals gültigen eigenen Jugendrekord verbessert.

Glänzende Perspektiven für das Klettern

Alle drei dürfen von großen Erlebnissen träumen. Bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio ist Olympic Combined ein Demonstrationswettbewerb. Speedklettern, Lead (Seilklettern) und Bouldern (ohne Seil) werden hier noch zusammengelegt. Drei Jahre später, bei den Spielen 2024 in Paris, dürfte Speedklettern ein eigener Wettbewerb werden. Darüber entscheidet das Executive Board des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in diesem Dezember.

