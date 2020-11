Siegesserie gerissen: Zverev verliert Finale in Paris Stand: 08.11.2020 17:25 Uhr Tennisprofi Alexander Zverev hat seinen dritten Turniersieg nacheinander knapp verpasst. Der Hamburger unterlag im Endspiel des Hallen-Masters von Paris dem Russen Daniil Medwedew in drei Sätzen.

Ein Dutzend Siege hatte Zverev aneinandergereiht, kurz vor dem Titel-Hattrick ging ihm allerdings die Kraft aus. Er verlor nach 2:07 Stunden und einem Einbruch im entscheidenden Satz 7:5, 4:6, 1:6. Damit bleibt Boris Becker der einzige Deutsche, der das prestigeträchtige Hallenturnier im Stadtviertel Bercy gewonnen hat. Becker triumphierte 1986, 1989 und 1992. Für Zverev war es nach zwölf Siegen und den beiden Titeln in Köln die erste Niederlage seit dem Achtelfinal-Aus bei den French Open - ebenfalls in Paris.

Medwedew konstant auf hohem Niveau

Gegen den neuen Weltranglistenvierten Medwedew verlor Zverev, der im Halbfinale den 13-maligen French-Open-Champion Rafael Nadal ausgeschaltet hatte, die Kontrolle, je länger das Match dauerte. Bei 4:4 im zweiten Satz gab er erstmals seinen Aufschlag ab, zwei weitere Breaks folgten im entscheidenden Durchgang. Der Frust war Zverev ins Gesicht geschrieben. Während Medwedew in seinem ersten Endspiel der Saison konstant auf hohem Niveau spielte, häuften sich beim US-Open-Finalisten die Unkonzentriertheiten. Mit einem Doppelfehler beendete Zverev das Match. Ungeachtet der Turbulenzen in seinem privaten Umfeld spielte der Hamburger aber auch an der Seine insgesamt wieder groß auf.

Ab Montag Nummer sechs der Welt

Trotz der Enttäuschung, seinen 14. Titel auf der ATP-Tour verpasst zu haben, klettert der 23-Jährige am Montag in der Weltrangliste um einen Platz auf Rang sechs. Weitere Punkte kann er in diesem Jahr beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis (ab 15. November) sammeln. Mit zwei Turniersiegen und zwei Finalteilnahmen nach der Coronapause tritt Zverev in London als Mitfavorit auf den letzten großen Titel des Jahres an. 2018 hatte er als dritter Deutscher nach Becker und Michael Stich den Turniersieg geholt.

