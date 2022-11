Segeln: Franzose Caudrelier gewinnt Route du Rhum in Rekordzeit Stand: 16.11.2022 11:40 Uhr Der Gesamtsieger der zwölften Auflage der spektakulären Transatlantik-Regatta Route du Rhum steht fest. Der französische Segler Charles Caudrelier erreichte am frühen Mittwochmorgen mit dem Ultim-Giganten "Maxi Edmond de Rothschild" in Rekordzeit das Ziel in Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe.

6 Tage, 19 Stunden und 47 Minuten benötigte der 48-Jährige für die 3.542 Seemeilen (6.562 Kilometer) von der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo in die Karibik. "Ich bin erstaunlicherweise noch nicht einmal müde. Das Rennen war anstrengend, aber ich habe gut in meinen Rhythmus gefunden", sagte der Top-Favorit im Anschluss an die Erfüllung seines Traums: "Ich wollte dieses Rennen so gerne gewinnen."

Weiter hinten, in der Mitte des Atlantiks, muss sich die Flotte noch zu den Passatwinden durchschlagen, die stabile und freundlichere Bedingungen mit sich bringen - darunter Boris Herrmann, der bei der Regatta noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist.

Boris Herrmann steckt in der Flaute fest

Aktuell steckt der 41-Jährige in der Flaute fest und ist als 18. in der Imoca-Klasse extrem langsam unterwegs. Er wolle die Schwachwindzone für Reparaturen nutzen und freue sich auf ein wenig Bewegung an Deck ohne hohen Seegang, hatte er am Dienstag mitgeteilt. Die Boote im Westen mit dem weiter unangefochten führenden Charlie Dalin scheinen besser voranzukommen als die weiter im Osten.

21 Boote mussten bislang aufgeben

Mittlerweile mussten 21 von 138 Startern bei der Route du Rhum aufgeben. Am Dienstag wurde der Franzose Fabrice Amedeo nach einer Explosion und Feuer an Bord seiner Yacht aus der Rettungsinsel geborgen, sein Boot sank. Erwan Thiboumérys Trimaran "Interaction", der nicht mehr richtig manövriert werden konnte, strandete vor der Küste Spaniens. Der Franzose hatte sein Boot zuvor aufgeben müssen und war von einem Helikopter geborgen worden.

In der Class-40-Klasse kollidierte Matthieu Perrant ("Inter Invest") mit einem nicht näher identifiziertem Objekt. Kiel, Ruder und Bug wurden stark beschädigt, er lief die Azoren an. In derselben Klasse mussten auch François Jambou, dem das Rigg brach, und Jean-Pierre Balmes wegen Problemen mit den Ballast-Tanks die Segel streichen. Beim Sturmrennen 2002 waren 48 Prozent der Starter ausgefallen.

VIDEO: "Malizia - Seaexplorer": Herrmanns neue Hightech-Yacht (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln