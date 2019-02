Stand: 13.02.2019 21:12 Uhr

SSC-Volleyballerinnen gewinnen gegen Dresden von Christian Kahlstorff, NDR.de

Die Volleyballerinnen des SSC aus Schwerin haben im Kampf um eine gute Playoff-Platzierung einen wichtigen Sieg errungen. Am Mittwoch schlug das Team von Trainer Felix Koslowski den Dresdner SC zu Hause vor 1.851 Zuschauern mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:21, 25:19). Beste Spielerin bei Schwerin war McKenzie Adams mit 21 Punkten. Kimberly Drewniok (18) und Lauren Barfield (9) spielten ebenfalls stark. Bei Dresden machte Star-Spielerin Piia Korhonen die meisten Punkte (14).

Gäste erwischen den besseren Start

Neben der frisch genesenen, finnischen Diagonalangreiferin Korhonen war es aber zunächst der Dresdner Block, der Schwerin vor Probleme stellte. Mehrfach scheiterten Drewniok, Adams oder Jennifer Geerties an Dresdens Abwehr am Netz. Der Satz ging mit 23:25 verloren. Im zweiten Satz übernahm dann das Geburtstagskind McKenzie Adams die Führung ihres Teams. Immer wieder fand sie mit ihren Angriffen die Lücken im Doppelblock der Gäste.

Geburtstagskind beschenkt sich selbst

Adams hatte sich an diesem Abend offensichtlich besonders viel vorgenommen. Die 27-Jährige ließ der Abwehr kaum Chancen, ihre Schmetterbälle zu blocken. Satz drei und vier gingen verdient an Schwerin. Das sah auch Trainer Koslowski so: "Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team. Dresden hat uns zwar überrascht mit ihrer Aufstellung, doch am Ende konnten wir uns darauf einstellen und haben drei Punkte gewonnen." Das Geburtstagskind Adams lobte der Coach zudem. "McKenzie ist unglaublich kreativ. Solche Charaktere brauchen wir", so Koslowski.

Schwerin hält Druck auf Stuttgart aufrecht

Mit dem Sieg festigt der SSC den zweiten Tabellenplatz und setzt sogar Spitzenreiter Stuttgart weiter unter Druck. Gegen eben jene Stuttgarterinnen dürfte der SSC am 14. März ein echtes Endspiel um die Tabellenspitze spielen. Bis dahin sollten die Schwerinerinnen allerdings keine Punkte abgeben. Am Sonnabend spielt der SSC auswärts in Vilsbiburg. Am 24. Februar geht es dann im Pokalfinale um den nächsten Titel (nach dem Supercup) - der Gegner ist erneut Stuttgart.

Koslowski fordert Bronzestatue für Denise Hanke

Eine besondere Ehrung gab es nach Spielende für Denise Hanke. Die hatte soeben ihr 350. Spiel für den SSC absolviert. Neben dem Applaus des Publikums gab es noch eine Aufforderung des Trainers an die Stadt hinterher. "Wenn Denise hier irgendwann mal aufhört, hoffe ich, dass vor der Halle eine Bronzestatue für sie aufgestellt wird." Hanke selbst dürfte nach dieser Vorstellung eher nach Gold statt Bronze sein - spätestens im Pokalfinale.

