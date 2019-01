Stand: 19.01.2019 06:58 Uhr

Volleyball: Vorsicht vor Straubings Diagonale von Christian Kahlstorff, NDR.de

Der deutsche Volleyball-Meister aus Schwerin pendelt auch 2019 zwischen Liga-Alltag und Champions-League-Abenteuer. Heute um 19 Uhr empfängt das Team von Trainer Felix Koslowski Straubing zum Bundesliga-Duell, bevor es am kommenden Mittwoch in der Königsklasse in Italien gegen das zweite Spitzenteam aus dem Süden nach Conegliano geht.

Bankspielerinnen mit mehr Einsatzzeit?

Koslowski dürfte dabei auf alle Spielerinnen bis auf die Langzeit-Verletzte Marie Schölzel zurückgreifen können. Zuletzt hatte der Coach bei Bundesliga-Spielen viel gewechselt. Vielleicht sollte er gegen Straubing auch Lea Ambrosius wieder berücksichtigen. Die Mittelblockerin aus dem Nachwuchsteam VCO Schwerin konnte im Hinspiel im vergangenen Oktober in Bayern den ersten Satz mit einem starken Aufschlag zum 26:24 für Schwerin mitentscheiden. Am Ende gewann der SSC glatt mit 3:0. Ein Ergebnis, welches das erfolgsverwöhnte Publikum in der Schweriner Arena auch am Sonnabend erwarten dürfte.

"Im Favoriten-Ärgern geübt"?

Gegen Straubing als Tabellenzehnter der Bundesliga gehen die Schwerinerinnen dabei als klarer Favorit ins Spiel. Straubing spielt bisher eine mäßige Saison mit erst drei Siegen. Allerdings schlugen die Bayerinnen zuletzt Dresden mit 3:2. Dresden ist neben Stuttgart und Schwerin traditionell ein Meisterschaftskandidat. Lokale Medien feixten erwartungsgemäß, dass Straubing zum Spiel gegen Schwerin seit dem Sieg "im Favoriten-Ärgern geübt" seien.

Straubinger Diagonal-Angreiferin im Fokus

Besonderes Augenmerk der Gastgeberinnen dürfte auf Frauke Neuhaus liegen: Die Diagonalangreiferin liegt mit 118 erzielten Punkten immerhin auf Platz vier der erfolgreichsten Spielerinnen der Bundesliga-Saison. Hinter der uneinholbar scheinenden Marta Drpa (212 Punkte, Potsdam) muss sich Neuhaus allerdings auch zwei Schwerinerinnen geschlagen geben: Kimberly Drewniok (157) und McKenzie Adams (128) stehen auf Platz zwei und drei des Punkterankings. Diese Reihenfolge soll aus Schweriner Sicht auch am Sonnabend weiterbestehen. Ein Sieg wäre dafür Pflicht.

