Stand: 01.09.2019 14:26 Uhr

Schweriner Hannes Ocik holt mit Ruder-Achter WM-Gold

Der Deutschland-Achter mit Schlagmann Hannes Ocik aus Schwerin hat bei der Ruder-WM im österreichischen Linz Gold gewonnen und den Titel-Hattrick perfekt gemacht. Das Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbands (DRV) verwies im Finallauf die Boote der Niederlande und von Olympiasieger Großbritannien knapp auf die Plätze. Mit dem Sieg sicherte sich das deutsche Paradeboot zudem die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr. "Es war sehr, sehr eng, das haben wir erwartet. Allerdings hatte ich eher mit den Briten gerechnet", sagte Bundestrainer Uwe Bender.

Ocik macht Titel-Hattrick perfekt

Beim Weltcup vor sechs Wochen in Rotterdam (Niederlande) mussten sich Ocik und Co. hinter Großbritannien noch mit Platz zwei begnügen. In seinem dritten WM-Finale in Folge brachte Ocik nun das Kunststück fertig, erneut am schnellsten zu sein und den Titel-Hattrick perfekt zu machen. Ocik sprach von einem "phänomenalen Rennen. Im Endspurt haben wir alles reingehauen."

Dräger gewinnt Gold mit 38 Jahren

Bereits am Freitag hatte Marie Louise Dräger von der Schweriner Rudergesellschaft ein famoses Comeback gefeiert. Neun Jahre nach ihrem letzten WM-Triumph setzte sich die 38-Jährige im Finale der nichtolympischen Leichtgewichts-Einer souverän durch und gewann die Goldmedaille. Für Dräger, die Spenden gesammelt hatte, um an der WM teilnehmen zu können, war es die zweite Einer-Goldmedaille nach 2010. Die Ruderin war 2003 und 2005 bereits Weltmeisterin im leichten Doppelzweier und 2010 im leichten Doppelvierer geworden.

Weitere Informationen 02:31 Nordmagazin Ruder-Achter: Ocik und Co peilen WM-Titel an Nordmagazin Nach der Niederlage beim Weltcup in Rotterdam ist der Deutschlandachter um den Schweriner Schlagmann Hannes Ocik für die WM im österreichischen Linz besonders motiviert. Video (02:31 min) 00:36 Nordmagazin Dräger holt Gold bei Ruder-WM Nordmagazin Um an der WM teilzunehmen, hat Marie Louise Dräger von der Schweriner Rudergesellschaft Spenden gesammelt. In Linz gewann sie nun das Finale der Leichtgewichts-Einer. Video (00:36 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.09.2019 | 15:00 Uhr