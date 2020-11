Sportvereine kämpfen mit Mitgliederschwund Stand: 24.11.2020 05:00 Uhr Dennis Bluhm ist Geschäftsführer des Möllner SV - einem der größeren Sportvereine in Schleswig-Holstein. Er spricht über die aktuellen Sorgen, Probleme und was sich die Vereine für die Zukunft wünschen.

Die Corona-Pandemie setzt den Breitensportvereinen in Schleswig-Holstein massiv zu. Während sich die Austritte bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr noch in Grenzen hielt, verzeichnen viele Vereine nun einen Mitgliederschwund von durchschnittlich 10 bis 11 Prozent. Eintritte gab es hingegen kaum - wegen der ungewissen Lage rechnen die Vereine auch in Zukunft eher mit einem weiteren Mitgliederschwund.

NDR Schleswig-Holstein: Herr Bluhm, es sind schwierige Zeiten für die Sportvereine. 3.100 Mitglieder waren es beim Möllner SV vor der Krise. Aktuell sind es noch etwa 2.750. Wie gehen Sie mit ihrem Verein mit der aktuellen Situation um?

Dennis Bluhm: Das ist ein wenig vergleichbar mit dem ersten Lockdown. Das war schon ein Schock. Wie geht es weiter? Was können wir machen? Wir haben uns beim Möllner SV erstmal gesammelt und die Situation analysiert. Dann haben wir Methoden entwickelt und unsere Online-Angebote entwickelt und uns einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet. Das gab es beim Möllner SV so vorher noch nicht. So haben unsere Mitglieder weiter Zugriff auf unsere Sportangebote. Für unsere älteren Mitglieder haben wir uns auch etwas ausgedacht, falls sie digital nicht ganz so bewandert sind. Unsere Trainer haben extra Trainingspläne entwickelt, die wir dann per Post verschicken oder auch direkt ausgeteilt haben. Das wichtigste ist, mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und nicht die Lust zu verlieren.

NDR Schleswig-Holstein: Am Mittwoch tagt die Kanzlerin wieder mit den Ministerpräsidenten der Länder. Was erhoffen Sie sich hinsichtlich der Sportvereine?

Dennis Bluhm: Wir erhoffen uns schon, dass wir vielleicht wieder die Möglichkeit bekommen, Sport mit zehn Personen - natürlich unter Einhaltung der entsprechenden Abstandsregeln und Hygieneauflagen - durchzuführen. Das geben die Hallen auch her. Wir Sportvereine haben da alle sehr gute Konzepte erstellt, die greifen können und wir sind uns da sicher, dass, wenn wir vorsichtig an die Sache herangehen, wir auch unseren Beitrag leisten können. Wir hoffen auch, dass ein bisschen individueller geschaut wird, wie die Zahlen sind, wie die Maßnahmen aussehen und was wir machen können.

AUDIO: Sportvereine in der Krise (1 Min)

NDR Schleswig-Holstein: Gibt es denn etwas, mit dem Sie in diesen Zeiten als Geschäftsführer eines Sportvereins zufrieden sind?

Dennis Bluhm: Ja, definitiv damit, dass bei uns der Reha-Sport weiter stattfinden konnte, auch wenn es leider nur für denjenigen erlaubt war, denen es medizinisch verordnet wurde. Auch das findet dann natürlich unter den entsprechenden Auflagen statt und wird von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen.

NDR Schleswig-Holstein: Die Mitgliederzahlen schrumpfen auch bei Ihnen im Verein. Das heißt, Beitragszahlungen fehlen. Aber es brechen auch noch andere Einnahmen weg.

Dennis Bluhm: Wir sind als Sportverein natürlich auf verschiedenen Ebenen aktiv. Zum Beispiel in der Kita, in Schulen, in Senioreneinrichtungen. Da sind Kooperationen, die wir mit Betrieben geschlossen haben, die alle nicht stattfinden können, weil natürlich Kontaktbeschränkungen herrschen. Das sind alles externe Einnahmen, die ein Verein unserer Größe über Jahre aufbaut und auch davon profitiert. Das fällt aktuell alles weg. Es geht also nicht nur um fehlendes Geld, sondern auch das Teilhaben an den eben genannten Dingen. Ich persönlich finde zum Beispiel am schlimmsten, dass gerade die Kinder und Jugendlichen nicht zum Sport können oder auch Beschränkungen da sind. Nehmen wir zum Beispiel das Schwimmen. Hier in Mölln sind wir mit mehreren Schwimmhallen und - zumindest im Sommer - den Seen dafür prädestiniert, Schwimmuntericht zu geben, der wichtig ist, aber gerade nicht stattfinden kann.

NDR Schleswig-Holstein: Was glauben Sie, wie sich die Situation für die Sportvereine entwickeln wird?

Dennis Bluhm: Das hängt natürlich vom Verlauf der Pandemie ab. Wird es einen positiven Verlauf geben und wird der Impfstoff kommen? Das würde mehr Kontaktmöglichkeiten für die Menschen bedeuten, es würde weniger Beschränkungen geben und man würde mehr und mehr zu einem Regelbetrieb zurückkommen können. Passiert das aber nicht, dann werden wir eher noch weiter Mitglieder verlieren. Davon gehe ich aus, weil es dann einfach einen Bereinigungsprozess geben wird. Viele Mitglieder werden dann müde, den andauernden Beschränkungen im Verein weiter zu folgen, was verständlich ist. Was aber auch wichtig ist: Wir können dann mit den Kindern und den Familien nicht mehr richtig in Kontakt treten und sie somit nicht mehr am Vereinsleben teilhaben lassen. Dann würde man die Mitglieder wohl auch langfristig verlieren. Ich möchte aber positiv nach vorne schauen. Wir alle - auch im Verein - tun viel dafür, dass es nach vorn geht. Die Perspektive ist auch für das Ehrenamt im Sport immens wichtig. Denn ohne Ehrenamt geht es in größeren Vereinen kaum und auch da ist "Lust verlieren" ein großes Thema. Insofern ist es für alle Sportvereine wichtig, dass die Politik uns Vereinen, den Mitgliedern und auch den Mitarbeitern eine langfristige Perspektive bietet, damit alle zusammen weiterhin die Lust behalten, an dem Projekt "Sportverein" weiter teilzuhaben.

Die Fragen stellte Lars Grüning, NDR Schleswig-Holstein

