Schachstar des FC St. Pauli: König Carlsen findet die richtige Dame Stand: 05.01.2025 15:35 Uhr Schach-Großmeister Magnus Carlsen hat schon wieder "Ja" gesagt. Wenige Wochen nach Bekanntwerden seiner Liaison mit dem Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli hat der Norweger nun Ella Victoria Malone die Treue für ewige Zeiten geschworen. Statt in die Flitterwochen geht es für den Frischvermählten aber erst einmal beruflich nach Hamburg.

von Hanno Bode

Nun denn, man darf wohl von einem Kulturschock sprechen, der Magnus Carlsen da am kommenden Wochenende bevorsteht. Denn seinen Einstand für St. Pauli wird der 34-Jährige im Brahms Kontor geben, einem Betonklotz im Herzen von Hamburg. In den Räumen eines auf Statistiken spezialisierten Unternehmens geht es für den Norweger und seinen neuen Club um wichtige Punkte gegen die SG Solingen und den Düsseldorfer SK.

Die Kulisse? Weit unspektakulärer, ja geradezu trostlos, im Vergleich zur Holmenkollen-Kapelle in den Hügeln von Oslo. Dort lief das Schach-Genie am Sonnabend in den Hafen der Ehe ein. Nach zwei Beziehungen, die zerbrachen, traute sich Carlsen, sich Trauen zu lassen. Er heiratete Ella Victoria Malone, die nun Ella Victoria Carlsen heißt. Darauf legte die 26-Jährige bereits kurz nach der Eheschließung großen Wert: Sie änderte ihren Namen in ihren Social-Media-Accounts.

Weitere Informationen St. Paulis Schachstar Carlsen gibt sein Debüt im Januar Der Weltranglistenführende wird gegen Solingen und Düsseldorf erstmals für die Hamburger am Brett sitzen. Es soll eine limitierte Anzahl Tickets geben. mehr

Statt Jeans - Carlsen im feinen Zwirn

Des Schach-Königs neue Dame war ein großes Thema der Klatschpresse, jedes Zitat zur Feier wurde aufgegriffen, das weiße Brautkleid mit Spitzenelementen an Hals, Armen und Dekolleté genau analysiert. Und auch der Bräutigam, der es sonst mit der Kleiderordnung nicht immer so genau nimmt, hatte sich richtig in Schale geworfen. Der schwarze Anzug, das weiße Hemd und die Fliege saßen wie angegossen.

Die Carlsens gaben ein gutes Bild ab. Und das wollten sie auch. Schließlich wurde das Paar norwegischen Medienberichten zufolge wie bereits seit einigen Wochen auch bei der Hochzeit von einem Team eines Streaminganbieters begleitet. Da ist also offenbar eine größere Dokumentation über den Schach-Großmeister und seine Frau in Planung.

Dauer-Weltmeister gibt wenig Privates kund

Dass Prominente oder solche, die sich dafür halten, ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit teilen, ist in diesen Zeiten nichts Außergewöhnliches. Im Falle von Carlsen könnte dies aber tatsächlich einmal nicht wie so häufig zum Fremdschämen oder einfach nur öde werden, sondern eine gewisse Spannung haben.

Denn viel ist über Sven Magnus Øen Carlsen, so sein voller Name, nicht bekannt. Außer natürlich, dass er ganz ordentlich die Schachfiguren auf dem Brett hin- und herschieben kann und dadurch ein paar Kronen mehr als der normale norwegische Arbeitnehmer auf dem Sparbuch hat. Aber abseits seiner sportlichen Glanzleistungen - er war von 2013 bis 2023 durchgehend Weltmeister, hat der 34-Jährige nicht viel über sich kundgetan.

Zweimal Glück im Spiel, Pech in der Liebe...

Aber in den Tiefen des Internets finden sich dann doch einige Informationen über den Mann, der künftig für St. Pauli am Schachbrett sitzt. Etwa das Youtube-Video mit einem rappenden Magnus Carlsen. Empfehlenswert? Nein! Dass der Norweger durch lukrative Werbeverträge - unter anderem mit einem Wettanbieter - zu einem Vermögen gekommen ist, war ebenfalls kein schwer zu entschlüsselndes Geheimnis.

Aber wie heißt es so unschön: Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Traf jedenfalls auch auf Carlsen zu. Bisher zumindest. Denn bevor Ella Victoria in sein Leben trat, waren Synne Christian Larsen und Elisabet Lorentzen Djønne die Frauen an seiner Seite gewesen. Die beiden einzig öffentlich bekannten Beziehungen vor Ella Victoria zerbrachen jeweils.

Dabei war gerade die Liaison mit der Kriminologie-Studentin Djønne zwei Jahre lang eine Geschichte wie aus Tausendundeine Nacht. Schließlich lief es sportlich: Während der Beziehung gewann Carlsen 107 Turnierpartien in Folge. Aber im April 2021 hieß es für die Beziehung: Schachmatt.

...dann tritt Ella Victoria in Carlsens Leben

Daraufhin gab es außer auf dem Schachbrett wohl keine Dame mehr in Carlsens Leben, die sein Herz eroberte. Bis Ella Victoria in sein Leben trat. "Es ist sehr schön, sie bei mir zu haben. Sie ist verständnisvoll und unterstützt mich", sagte der 34-Jährige im norwegischen Fernsehen über seine Frau.

Erstmals war das Paar im Februar des vergangenen Jahres bei einem Turnier im schleswig-holsteinischen Gut Weißenhaus gemeinsam abgelichtet worden. Im Mai bestätigte Malone dann, dass die beiden ein Paar sind. Seitdem hat die aus Oslo stammende Tochter einer Norwegerin und eines Amerikaners das Schach-Genie zu diversen Turnieren begleitet, zuletzt auch zu der Schnell- und Blitzschach-WM in New York.

Eklats bei Blitzschach-WM in New York

Dort hatte der Weltranglistenerste gleich zweimal für Aufregung gesorgt: Erst zog er sich als Titelverteidiger nach einem Eklat um seine gegen die Kleiderordnung verstoßende Jeans vom Schnellschach-Turnier zurück - kurz darauf verkündete sein Hosenausrüster wie zufällig einen neuen Deal mit Carlsen.

Bei der anschließenden Blitzschach-WM wollte der Weltverband nicht auf sein größtes Aushängeschild verzichten und ließ Carlsen doch in Jeans spielen. Selbst im Finale diktierte der Norweger die Regeln: Carlsen teilte sich den Titel im Blitzschach mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi, indem beim Stand von 3,5 zu 3,5 nicht weitergespielt wurde. Dazu wurden Betrugsvorwürfe laut, wonach er ein Remis schon vor dem Finale und abseits des Spielbretts abgesprochen haben soll. Carlsen bestritt das.

Carlsen erarbeitete sich damit so ein wenig das Image eines Schach-Rüpels. Ob gewollt oder nicht: Er zieht so noch mehr Aufmerksamkeit auf sich. Jetzt bekommt St. Pauli etwas von dem Rummel ab, das Interesse beim Debüt des 34-Jährigen am kommenden Wochenende wird riesengroß sein.

Das Problem für die Fans: Die Räumlichkeiten im Brahms Kontor sind vergleichsweise klein. Nur einigen ausgwählten Anhängern wird es so vergönnt sein, einen der besten Schachspieler aller Zeiten live zuzuschauen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 11.01.2025 | 19:30 Uhr